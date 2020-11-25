"Китай запустил к Луне автоматическую станцию "Чанъэ-5", которая должна прилуниться, взять образцы лунного грунта и вернуть его на Землю. До сих пор лунный грунт удалось доставить на Землю только США в ходе пилотируемых экспедиций "Аполлонов" и советским автоматическим аппаратам "Луна-16, -20, - 24". На последней "Луне-24" в августе 1976 году закончилась советская лунная программа", - пишет эксперт в области авиации и космонавтики на своей странице в Facebook.

"Китай лишь отчасти повторяет полет советских "Лун". Наши станции тоже выводились на орбиту вокруг Луны, откуда прилунялись на ее поверхность. Но план полета китайских аппаратов сложнее и повторяет полеты американцев.

Наши "Луны" садились на поверхность Луны целиком, брали грунт и помещали его во взлетную (с Луны) ступень, которая затем сразу летела к Земле.Американские "Аполлоны" в составе экспедиционного комплекса имели корабль и посадочно-взлетную ступень. Корабль оставался на окололунной орбите с одним астронавтом, а посадочная ступень доставляла двух астронавтов на поверхность Луны и затем обратно на окололунную орбиту, и после стыковки два побывавших на Луне астронавта возвращались в корабль, и на нем - на Землю.

Именно такую схему полета и используют китайцы. "Чанъэ-5" имеет в своем составе орбитальный модуль, который останется на орбите Луны, и посадочный модуль (со встроенным взлетным модулем) для выполнения мягкой посадки на лунную поверхность в районе вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь. После посадки посадочный модуль выполнит бурение поверхности планеты и забор механической рукой образцов грунта, на глубине до 2 метров от поверхности. 2 килограмма (наши "Луны" доставляли сотни граммов) будут загружены в капсулу взлётного модуля, который стартует с поверхности Луны и встретится с орбитальным модулем на лунной орбите. После стыковки образцы грунта будут перегружены на возвращаемый модуль, который и доставит лунный грунт на Землю в своем возвращаемом аппарате.

Это будет первая в истории автоматическая стыковка двух космических аппаратов у другого (вне Земли) небесного тела.

Как правильно написал Дмитрий Рогозин в своей песне - нашу репутацию "рвут в клочья" все кому не лень..."