"Очень многие, включая и президента, живут с мифами о том, что возможности российского ОПК примерно равны возможностям советского ОПК и что в российском ОПК есть какие-то волшебные технологии, которые позволят переориентировать военное производство на производство каких-то конкурентоспособных изделий, которые как-то сами вдруг разработаются. И все что нужно для того, что бы это волшебное чудо перерождения танка в легковой автомобиль, а зенитной ракеты - в iPhone это указание высшего руководства страны", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Хочу всех, включая нашего президента, в этих мифах разуверить. Вы все сильно ошибаетесь!

1. Российский ОПК - это бледная тень советского, разорившего в свое время СССР. Советский ОПК был вертикально интегрированной структурой, которая могла самостоятельно, без импорта, производить практически любое оружие. Российский этого не может в принципе. В РФ утеряны даже не просто ключевые предприятия, а целые отрасли производившие комплектующие и компоненты для предприятий советского ОПК. Без закупок импортных материалов и комплектующих российский ОПК не может сделать НИЧЕГО, кроме, возможно, патронов. Например, в России сейчас не производится пластмасс из российских материалов, а нужны импортные ингредиенты.

2. Никаких волшебных технологий, дающих выигрыш в себестоимости, в российском ОПК нет, да и в советском не было, кроме, может, технологии обогащения урана и технологий для изготовления патронов. Недаром перед началом перевооружения армии на заводы ОПК закупались (бессистемно) импортные станки... часть из которых стоит нераспакованной, а другая значительная часть загружена крайне мало. Дмитрий Рогозин заявлял в свое время, что 87% оборудования предприятий Роскосмоса устарело и его можно выкинуть. А предприятия Роскосмоса это и есть наследие того самого советского ОПК.

3. Чтобы начать конкурентоспособное производство любых изделий, пользующихся спросом, их надо вначале разработать. Как вы думаете, что стоит "дедку", всю жизнь разрабатывавшему радиолокаторы (а возраст ведущих сотрудников предприятий ОПК 70+), разработать смартфон? Правильно. Это будет стоить ему могилы, т.к. это совсем другая область деятельности, требующая других знаний и других навыков. А замена этого "дедка" на молодых талантливых "знакомых с цифрой" молодых специалистов приводит к тому, что и навык делать радиолокаторы тоже пропадает, а навыка делать iPhone не возникает (эту историю я наблюдаю на одном предприятии ВПК сейчас).

4. Плюс надо не забывать, что любое предприятия ОПК перегружено бюрократией (чаще всего крайне неэффективной и не нацеленной на развитие), затратами на обеспечение режима секретности (например, поделиться с подрядчиками какими-то знаниями может стоить реального срока в 12+ лет за госизмену), избыточными производственными мощностями (задачу резкого увеличения производства собственно оружия никто с предприятий ОПК не снимает, а даже неработающее оборудование требует периодического обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии - значит отопление в этом не работающем на "гражданку" цехе зимой не выключишь). Все это выливается в накладные расходы на производство в 300-700%. А это означает, что если на предприятии ОПК вдруг начнут производить самые новейшие iPhone, они будут дороже своих зарубежных аналогов, сделанных на гражданском производстве в Китае, как минимум в 4-8 раз.

P.S. Плюс к этому российский ОПК страдает патологическим срывом сроков и дефицитом квалифицированных кадров из-за низких зарплат. Например, Су-57, "Армата" и С-500 должны были быть приняты на вооружение и начать поступать в войска еще в 2016 году. На сегодняшний день ни один из этих образцов на вооружение не принят (а принятие на вооружение требует длительного и серьезного комплекса испытаний).

UPD: Су-57 на вооружение принят, но без штатного двигателя, который, собственно, и должен был этот самолет сделать "самолетом 5-го поколения". С имеющимся двигателем это очередная поделка 4++".