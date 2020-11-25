"Режим окончательно исчерпал собственную повестку. Путин выполнил данное им когда-то обещание, сделал Россию "сильной" и восстановил ее статус "мировой державы". Что дальше? Какие мотивы голосовать за него есть у избирателя теперь? Какой проект предлагает ему Путин взамен изначального - внешнеполитического? А никакого", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Проблема в том, что все остальное, кроме демонстрации мускулов - личных и государственных - Путина не интересует. Он, конечно, может говорить о нацпроектах, рассказывать о грядущем росте уровня жизни, но, на самом деле, все это его не сильно заводит. Неинтересно ему это. Президент у нас, вообще, по своему складу не строитель. Система, которую он собрал на обломках 90-х, оказалась нежизнеспособной и ни к чему другому, кроме обогащения своих создателей, не способна. Даже саму себя она воспроизводит все хуже и хуже. Очевидно, что Путина режим если и переживет, то ненадолго.

Люди все это чувствуют, поэтому никаких ожиданий с президентом не связывают. Раньше связывали, а теперь перестали. Просто ждут, когда все это кончится и пытаются понять, что будет потом. В этом смысле и левая, и правая оппозиция оказались сейчас в гораздо более выигрышном положении. Они хорошо представляют себе, чего хотят - либо социализма как в СССР, либо демократии как на Западе. Все это не в деталях, конечно, а на уровне деклараций, но на фоне кремлевского безрыбья и рак рыба.

В общем-то все, но на всякий случай сделаю одну отбивку - наверняка кто-нибудь об этом написать захочет. Речь о теме охраны традиционных ценностей от посягательств модерна. Путин ведь этим вопросом тоже, вроде, с удовольствием занимается, так может он его стране в качестве нового контракта предложит? Не выйдет.

Во-первых, это тема не самостоятельная - она всего лишь инструмент, с помощью которого президент пытается противопоставить Россию "растленному Западу". То есть, это фрагмент того социального контракта, который себя уже исчерпал. Во-вторых, надо понимать, что скроить будущее из бесконечной борьбы с этим самым будущим вообще трудно. Так что темой этой массового избирателя надолго не зацепишь. На время можно, надолго - нет.

В общем, вот такой вот пейзаж вырисовывается накануне думских выборов. Оппозиционеры в явном выигрыше. Единственное, чего им не хватает, это ощущения силы. Избирателю ведь мало увидеть, что у политика есть образ будущего. Он должен еще поверить, что политик этот достаточно силен и способен свой образ реализовать на практике".