"Владимир Путин продлил контрсанкции на импорт продовольствия на 2021 год. И правильно сделал! А то приготовились буржуины вновь за наш счет обогащаться. Фиг им! Пусть умоются, у нас сейчас у самих сельхозпроизводство сил набрало. В магазин зайдешь - и картошечка, и морковка со своих полей. Мыть научимся, тогда даже и от поставок из Израиля откажемся. Ну, кроме тропических фруктов, конечно. Они у нас не родятся. Ни кокосы, ни бананы. Климат другой, не тропики как в Беларуси. Оттуда и продолжим завозить, на нефть менять", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"А что, в годы расцвета СССР ведь все свое было, да какое вкусное! А как на столах расставляли! Вспомнишь книгу Микояна "О вкусной и здоровой пище" - слезы текут. Советский человек до того привык хорошо и качественно покушать, что когда по надобности выскакивал в капиталистическую страну, то завсегда еду с собой из дома брал.

И ладно, если на бедолагу горький жребий падал с недельной загранкомандировкой в Западную Европу. В этом случае яичек пару-тройку десятков вкрутую сварит, бутербродиков штучек сорок с полукопченой колбаской в целлофан завернет, сальца с полкило прихватит и сыт каждый день до возвращения.

А вот артистам трудно приходилось! На гастроли, бывало, зашлют, и не дай Бог, в Америку с Канадой, так тушенку с крупами на целый месяц с собой и перли. Не травиться же там ихней химией!

Ну, а раз кремлевские ребята, рожденные в СССР, теперь курс обратно к месту рождения взяли, то запрет на импорт продовольствия это очень умная мера. К отечественному продукту организм постепенно привыкнет и тогда уж возврат ко всему остальному, к чему советский человек приучен был, как по маслу пойдет".