"Читаю любопытную статью о барселонских пиратах Средневековья. Оказалось, что сам граф Барселоны "был в деле" и имел в начале XII века пятую часть доходов этих "джентльменов (или донов?) удачи". Что, впрочем, не удивляет: грабежи были нормальным делом для знати того времени. Миф, будто на Западе всегда уважали собственность, родился в России от незнания истории. Удивило меня другое", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"В какой-то момент граф передал эти доходы Барселоне в составе привилегий, которыми он ее наделял. Честно говоря, я это сначала не понял. Сеньор обычно давал городам свободы, но не "бабки". И предоставление свобод имело, в конечном счете, меркантильные цели: получить союзника, который разбогатеет на ремесле и торговле, а затем будет платить налоги. Почему граф доходы не брал, а отдавал?

Поразмышляв, я вдруг понял, что эта история тоже представляет, по-видимому, пример наделения свободами. Пиратство ведь являлось одним из видов бизнеса. По большому счету его вряд ли можно было отделить от торговли. Одни и те же капитаны в какой-то момент торговали, в какой-то - грабили. А грабежи, в свою очередь, стимулировали торговлю: надо же сбывать награбленное; "благородным людям" нужно золото, а не галера сицилийского зерна. Поэтому "либеральный граф", предоставляя свободы бизнесу, освободил от побора не только купцов, ткачей, оружейников, но еще и пиратов. Чтоб процветали, расширяли масштаб операций, способствовали развитию Барселоны и, в конечном счете, доходам графа.

Много лет назад, начиная работать над своей книгой, я даже не подозревал, какая обрушится на меня лавина информации о нарушении прав собственности на Западе (и в России тоже) в Средние века. Как поговаривали немецкие бароны-разбойники, "Грабеж - не позор!".

Нынешний Запад, защищающий права человека и его собственность, не родился таким тысячу лет назад, а возник лишь недавно в результате долгой борьбы с беззаконием. Нам надо не ныть об ужасной России и прекрасном Западе, а понять важность такой борьбы, если мы хотим пройти путь от силовиков-разбойников к правовому государству".