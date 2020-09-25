"Иск компании "Московский школьник" повара по особым поручениям Пригожина к Алексею Навальному и удовлетворение этого иска российским судом, конечно, войдут в учебники политологии в качестве грандиозного примера в разделе "Что такое мафиозное государство и как оно работает". Но речь не об этом. Арест квартиры Навального по этому иску, который был наложен еще 27 августа, т.е. через 4 дня после того, как Навальный был вывезен в Германию, - это начало эпической аркады "Не пустить Навального в Россию", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Это ведь, наверное, и был тот бенефит, на который рассчитывал Кремль, давая разрешение на вывоз находящегося в коме Навального в немецкую клинику: во всяком случае его больше здесь не будет.

Навальный не убит и не сидит в тюрьме, т.е. не имеет символического капитала жертвы, он просто живет в Германии. То есть, с точки зрения "обывателя" (как его видят в Кремле), "неплохо устроился с пивасиком и сосисками".

Пропагандистский трюк Кремля здесь строится на том, что этот "обыватель", окажись он на месте Навального (с пивом и сосисками в Германии) ни за что бы и никогда не стал рваться обратно. И поэтому ни за что не поверит в искренность намерений Навального, стремящегося в Россию. И таким образом останется лояльным Кремлю, который не пустит Навального на родину.

Поэтому можно ждать целого каскада креативных находок в событийной арке "не пустить Навального": миллиона исков и дел, возбужденных против него в его отсутствие, разворота самолета "Люфтганзы", на борту которого находится Навальный, под предлогом того, что самолет набит штаммами сибирской язвы, порчи паспорта Навального на стойке пограничного контроля, намеков Навальному, что по прилете его уже точно убьют, несмотря на то, что, как это теперь известном каждому московскому школьнику, Кремлю это не выгодно.

В общем, весь этот задорный адский фарс "Сохраняяпамятьпредков". Зло есть добро, добро есть зло, летим, вскочив на помело".