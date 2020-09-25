"Бесконечные требования России не вмешиваться в чьи-нибудь внутренние дела ужасно лицемерны. Откуда берется этот прям фетиш вокруг требования не нарушать суверенитет, понятно - наша верхушка живет в странном мире, в котором Запад спит и видит как их свергнуть в обход обожания сограждан. Запад может шпиона подослать, может на общественное мнение воздействовать, может иностранного агента отправить за выборами наблюдать и клеветать про вбросы бюллетеней - в общем, коварен он и опасен. И, конечно, только он может представлять опасность для Путина и компании, а вовсе не нищенствующие из-за их некомпетентности граждане страны по своей воле", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.

"Но при этом Россия сама постоянно вмешивается во внутренние дела соседних стран. Я уж не говорю про аннексию куска Украины и устроенную там войну в Донецке и Луганске, но даже более мелкие примеры - мы кормим разнообразных диктаторов, лезем вмешиваться в выборы фиг знает где, у нас даже есть огромный пропагандистский канал за деньги налогоплательщиков на 5 языках.

Мир грез, в котором живут наши пожилые руководители, подразумевает какой-то там многополярный мир, они не понимают, что эта байда закончилась много лет назад и не вернется. Никакого многополярного мира и раздела мира на сферы влияния не будет. Будет только одно: общества будут развиваться и уходить от пещерных форм правления, вроде отцов наций со своими коррумпированными дружками на всех ключевых позициях, и добиваться демократических перемен и строительства устойчивых институтов.

После развала СССР по этому пути сначала прошли с разной скоростью все страны Восточной Европы, потом бывшие республики Эстония, Латвия и Литва, потом Грузия, потом начала этот путь Украина, которой мы активно мешаем, но они по нему идут, потом Армения.

Сейчас этих перемен требует народ Беларуси. Соседние страны, конечно же, поддерживают людей, развитые европейские государства хотят на своих границах богатого и развитого соседа, а не непредсказуемую странную автократию, но главное - развитые страны поддерживают стремление людей к свободе, к справедливости, к процветанию.

Если бы в России было ответственное правительство, мы бы тоже поддерживали. И налаживали бы потом отношения с демократическими правительствами соседних стран, жили бы в дружбе, торговали с ними и использовали бы огромный потенциал - знание там всеми русского языка - чтобы устраивать настоящие союзы с соседями, а не из под палки и из страха.

И уж точно для адекватного российского правительства было бы никак не приемлемо, что выживший из ума упырь бьет белорусов, натравливает на них вооруженных людей и провоцирует у нас на границе гражданскую войну.

Впрочем, вся песня про вмешательство во внутренние дела показывает беспокойство российской власти от происходящего - ведь мы следующие на очереди. Политический режим "национального лидера", правящего образованной и развитой страной в 21 веке в коллективе своих дружков из дачного кооператива, совсем не естественен и так или иначе тоже уйдёт в прошлое.

Белорусам удачи, все справились со своими диктатурами, и вы справитесь!"