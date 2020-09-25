"Кто бы сомневался, что "в Кремле и правительстве обсуждают план возвращения карантина при 10 тысячах новых заболевших COVID-19 в день", как пишут "Открытые медиа". Только обсуждать - одно, а ввести - другое", - отмечает политик на своей странице в Facebook.

"Вот был бы президентом, скажем, законно избранный, без волшебства, политик. И был бы у него первый, а не двадцать второй срок. Он бы вышел к народу в телевизор и сказал: простите, но надо. Знаю, что плохо, что туго, но жизнь дороже. Или наоборот: простите, но не буду, потому что свобода дороже безопасности, каждый может ща себя решить, сидеть ли дома, носить ли маску.

А завершение было бы одним: вы меня избрали, поэтому я могу вам предлагать эти меры, а вы им следовать. Я действую в ваших интересах, вы это знаете. Если что - не переизберете. Хорошая была бы речь, в общем.

А что может сказать Путин, назначенный мэр или такой же губернатор? - Сидеть-бояться! Росгвардия - фас! Суды - апорт! И в ответ, конечно, никакой не диалог с обществом, никакое не соблюдение мер, а партизанская борьба с оккупантами.

Вирус давно уже не биологическая, а политическая проблема. История с заработком на нем - что маски по спекулятивной цене, что принудительное тестирование или массовые штрафы - это только подтверждает".