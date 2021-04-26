В связи с публикацией проекта постановления правительства о регулировании просветительской деятельности экономист отмечает в Facebook , что принятие документа может серьезно повлиять на жизнь обычных людей.

"- Дорогая, а что у нас на обед?

- Милый, не скажу! Согласно проекту постановления Правительства РФ "распространение знаний о здоровом образе жизни" является просветительской деятельностью, а я не имею права ею заниматься, не заключив договор об оказании услуг с соответствующими организациями.

- Ну, это будут щи? Наша исконная еда? По традиции, щи да водочка, да?

- Не могу сказать, милый! Знаешь, что мне за это будет! Это ведь "распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и культурных традиций", а, сам знаешь, я не заключила договор об оказании услуг с соответствующими организациями.

- Ты в своем уме? Да что ты такое несешь? У тебя крыша поехала?

- Не могу, мой милый, положительно ответить и на эти вопросы. Ведь это было бы "распространение знаний о психологии человека, о выборе жизненного пути", что согласно проекту постановления Правительства РФ является просветительской деятельностью, а, как ты знаешь, я не имею права ею заниматься.

-Знаешь, куда мне хочется тебя послать?

-Знаю, дорогой, но не могу тебе этого сообщить, потому что согласно проекту постановления Правительства РФ это было бы "развитие способностей творческого самовыражения и эстетической образованности", а этим видом просветительской деятельности, как и другими, я не имею права заниматься, не заключив договор с соответствующими организациями.

- Да что это за законы они принимают?

- Не могу тебе, мой милый, этого сказать, потому что это было бы "повышение осведомленности о деятельности органов власти, а также освоение знаний, необходимых для участия в деятельности общественных организаций и движений", а это просветительская деятельность, а ей я не могу заниматься, не имея договора с соответствующими организациями.

- Но, если мой милый, ты пригласишь меня в спальню, сможешь мне там рассказать о том, как ты меня любишь и как сберегаешь! Помнишь, как мы любили друг друга голодными и нищими!

-Как же я, дорогая, нарушу закон и проект постановления Правительства РФ? Как? Ведь это, только пойми меня правильно, "формирование бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов", не говоря уже о том, как ты правильно отметила, что это "распространение знаний о здоровом образе жизни"! А это все просветительская деятельность, и у меня тоже нет соответствующего договора с соответствующими организациями.

- А знаешь ли ты, - и она хихикнула, - что ты нарушаешь мои права и свободы?

- Ничего не могу сказать тебе по этому поводу, о, моя жена, ибо это - "распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека", и здесь я должен ни гу-гу, ибо у меня нет договора об оказании услуг просветительской деятельности с соответствующими организациями.

- Боже мой! Это какой-то новый мир!

- Молчи, несчастная! Ибо ты попадаешь под статью о "популяризации достижений современной науки и техники", а также "о распространении знаний о формах и методах генерации инновационных подходов"! Никто не должен знать, что это новый мир! Никто!

Но, если вы чуть-чуть постараетесь, то можете узнать сами, если прочитаете проект постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности".