Владимир Путин и Александр Лукашенко

Пресс-служба президента России

"Еще раз к истории о несостоявшейся сенсации по итогам встречи в Москве 22 апреля Путина с Лукашенко", - пишет журналист на своей странице в Facebook .

"Если предположить, что Путину не удалось дожать гостя до готовности "поступиться принципами" и сдать ему на милость какие-то части белорусского суверенитета в обмен на гарантии устойчивости/усидчивости своей власти и понимать, что еще не вечер и давление на слабеющего Лукашенко будет продолжено, - главное, не спугнуть невротического клиента, то забавно будет обнаружить, как в Кремле именно этого, последнего, опасаются.

Вот Валентин Юмашев, бывший глава президентской администрации при Ельцине говорит в интервью Forbes : "В 1994 году на выборах побеждает Лукашенко. И после этого в Белоруссии выборы закончились. Через 26 лет народ озверел и вышел на улицы". Во как смело!

Не то путинский пресс-секретарь Песков. Он реагирует едва ли не испуганно: "Два раза - нет. Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции России"

Отношения Путина с Лукашенко как гонки лыжников по скользкому льду, лыжи все время разъезжаются, специально обученные люди их поправляют, а зритель "наслаждается" этим шапито третий десяток лет.

Заслужили".