"У меня в ленте нет-нет да и выскакивают защитники Лукашенко. Читая их заметки и комментарии, я понял, что они - никакие не нанятые, никакие не лукаботы или кремлетролли. Нет. Это просто люди, которым мучительно больно видеть, понимать и чувствовать, как рушится еще одна диктатура", - отмечает писатель на своей странице в Facebook.

"Диктатор для них - это святыня. Принцип жизни. Стержень, на который наколота вся их духовная биография, все их миропонимание, весь их макро- и микрокосмос. Простите, что так выспренне - но ведь действительно, падение диктатора - любого, хоть Саддама хоть Каддафи - для них сродни личной трагедии. Даже не сродни. Трагедия и есть.

Потому что диктатор - это для них одновременно и идол, и мечта. Они в сладком мазохистском оргазме распластываются перед ним, перед его стражей, перед его головорезами...

Но!

Но они бы приветствовали крушение диктатуры при одном маленьком условии: стать диктаторами самим. Вырвать автомат из рук безумного вождя и - и расстрелять его вместе со всеми его центурионами! Лично! Беспощадно! Немедленно!

Но это невозможно. Поэтому остается рыдание и неутешимая боль, которая выливается в нелепые попытки защитить агонизирующую диктатуру".