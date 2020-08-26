"Все эти дни то и дело ловлю себя на том, что не могу сочленить в сознании белорусский протест против диктатуры и все, что в нем и в карательном ответе на него проявилось, с сохранением власти Лукашенко. И понимаю, что удержать ее он может только при поддержке Москвы, что без такой поддержки его машина диктатуры неизбежно начала бы разваливаться", - пишет в Facebook вице-президент фонда "Либеральная миссия".

"Но понимаю также, что поддерживать народный протест в соседней стране авторитарный российский режим не может. Не может допустить, чтобы в одной из частей союзного государства власть сменилась под давлением общества и, тем более, чтобы в Беларуси возникла такая же политическая система, как, скажем, в соседней с ней Литве.

Однако такая прагматическая ставка на Лукашенко, пусть временная и ситуативная, выглядит стратегически тупиковой. Белорусская притерпелость к диктатуре, унаследованная от советских времен, сменилась нетерпимостью к ней, а такие сдвиги исторически необратимы. Сегодня эта нетерпимость не колеблет лояльное отношение белорусов к России - желание добрососедства и сотрудничества с ней сохраняется безотносительно к ее внутренней и внешней политике.

Но трудно представить, что такое отношение будет удерживаться по мере осознания, что нетерпимое в глазах белорусов для России норма, которую она не может не навязывать и стране, входящей с ней в союзное государство. И что тогда?

Тогда рано или поздно нетерпимость к диктатуре начнет оформляться в так пугающий Москву украинский сценарий, в "Беларусь - не Россия", в антиимперское национальное самосознание и европейский выбор. Тем более, что таких геополитических препятствий для этого, какие есть, скажем, у Армении, у Беларуси нет. Так что стратегически Москва, поддерживая сегодня Лукашенко, играет против себя. Ведь и сейчас уже продолжающийся белоруский протест против диктатора направлен - по факту, а не в риторике - и против его московской поддержки. Другое дело, может ли Россия - такая, какая есть, - позволить себе другую игру".