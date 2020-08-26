"Решил не читать больше френдленту, перечитал Евангелие. И знаете, возникают вопросы. Могло ли такое быть, что Иисус распял себя сам ради пиара? Было ли это вообще распятие, может он сам полез на столб и напоролся на гвозди?" - задается вопросами писатель на своей странице в Facebook.

"Что если Иисуса распяли свои же апостолы чтобы дестабилизировать ситуацию в Иудейской автономной области? Неспроста же они сразу принялись делать из него мученика.

Вообще, распятие Иисуса сильно смахивает на иностранную провокацию римофобов, стран-союзников бывшего Карфагена - против Рима, против великого Тиберия Цезаря Августа, провозглашенного императором восемь раз, и его наместника Понтия Пилата.

В любом случае римскому оккупационному правительству Древней Иудеи распять Иисуса было невыгодно. Кому он вообще интересен, его проповеди слушали двенадцать человек на всю страну. Да если бы его хотели распять - давно бы уже распяли. Скорее Иешуа сам был проект римской власти. Думаю, правды мы никогда не узнаем.

Удивляет другое: почему до сих пор никто не сказал спасибо тем римским легионерам, которые почти двое суток работали, не отходя от него ни на шаг, пока начальство наконец разрешило выдать тело друзьям и родственникам, и богатый Иосиф из Аримафеи оплатил перевозку?"