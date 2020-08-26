"Смотрю на фото избитых, и пишу, подражая Пьеру Бурдьё: у каждого государственного аппарата есть начало. Оно, как ДНК, определяет если не все, то многое", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Про чиновников Лукашенко думали, что в самом начале они были образцовым брежневским совхозом. Ложь, пытки, массовые избиения и задержанияубедительно показали, что это не так. Государственный аппарат Беларуси - это не правление образцового совхоза. Это военная комендатура.

Комендатура не только советская. В прошлом веке в Минске и вокруг было три варианта комендатур - польская, советская и германская. Они сменяли друг друга, наслаивались, формируя правила отношений власти и людей.

Бурдьё считал, что люди приходят в этот мир и уходят, а правила общения с властью остаются. Правила сильнее людей. Мало кто хочет быть сотрудником комендатуры, но если у тебя на работе правила как в комендатуре, то и жить тебе, увы, как карателю.

в этом смысле, можно уточнить гимн протестующих "Разбуры турмы муры":тюрьма - это правила комендатуры. Чтобы не было карателей и Лукашенко,надо до основания разрушить правила, которые сделали их возможными.

Нужны новые правила. На месте "комендатура против населения"должно появится "менеджмент по заказу граждан". И, кстати, "Каардынацыйная рада", ее правила общения с людьми, как раз об этом".