"Оправдания властей в ситуации с Навальным делаются все более жалкими. Вчера Песков уныло изворачивался перед журналистами, не желая честно отвечать на вопрос, почему Следственный комитет не возбуждает уголовное дело по подозрению на убийство (причем, с формальной точки зрения, дело вполне классифицировать как "покушение на убийство политического деятеля общественно-опасным способом", то есть - теракт, особо тяжкое). Песков, изнывая, что-то там блеял в том духе, что "мы еще точно не знаем", "ну вот если нам точно скажут, какое вещество, тогда..." То есть усиленно изображал из себя дебила, которому как бы и невдомек - если не заводить уголовного дела, тогда, собственно, некому и незачем будет выяснять, каким веществом травили", - пишет социальный психолог в "Живом журнале".

"Примерно с тем уровнем официального идиотизма Песков мог бы сказать - "ну, вот если бы нам нашли преступника, который бы признался, что хотел отравить Навального - тогда бы мы, конечно, дело бы возбудили!" Полный абсурд.

Навальный в коме, обстоятельства его "болезни" (как считает Песков) - более чем подозрительны. В таких случаях уголовное дело возбуждается по закону автоматически. В конце концов, если ВДРУГ выяснится, что у Навального была такая странная "реакция на шампунь" - ну, дело бы можно было закрыть, это тоже не проблема. Но если человека на глазах у всей страны ПОЧТИ убили - следствие должно быть проведено хотя бы для "очистки совести", "мало ли что"!

Но нет. Теперь они будут, окончательно теряя лицо, сопротивляться до последнего, нести любую ахинею, но - дела не заводить. Тем самым давая понять даже самым упертым своим сторонникам - "не хотим расследовать про самих себя, мы что, идиоты, что ли?!"

Я из тех, кто с надеждой прислушивался к самым дурацким и нелепым "мирным" версиям случившегося - может, аллергия, может, бытовое отравление, может еще что - по единственной причине: принять версию отравления слишком страшно. Банально страшно. Ведь если это отравление - это ко всему прочему еще и акт запугивания. А это означает, что братаны в Кремле "отморозились" по полной. И тот же Песков блеет уже совсем невозможный бред не просто так - а тоже, поди, боится: сейчас ляпнешь что-то не то - и к вечеру туда же, в кому.

А ведь за Песковым Меркель самолет не пришлет, "гостем канцлера" не сделает. Полечат немного от "нарушения обмена веществ" - и все. Потом отпоют по-быстрому - и похоронят В ЗАКРЫТОМ ГРОБУ. "Оснований для возбуждения уголовного дела нет".

Токсичная там среда. Очень токсичная".