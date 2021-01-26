Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

"Я не занимаюсь и не интересуюсь политической деятельностью. Как говорит молодежь, "это не мое". Но если бы я был политиком, я бы воспользовался случаем и задал Владимиру Путину по следам его вчерашних комментариев три вопроса", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Мне кажется, российская оппозиция вообще пренебрегает возможностями коммуникации с властями. Нет, не то чтобы я верил, что на вопросы оппозиции немедленно последуют развернутые честные ответы. Разумеется, власти будут до последнего уклоняться от этого. Но вопросы эти нужны не для того, чтобы получить немедленные ответы властей, а для того, чтобы как можно большее количество людей увидело и осознало легитимность этих вопросов. И тогда ответы на них станут неизбежны.

Итак, Владимир Путин говорит , что не смотрел фильм Навального, но может твердо сказать, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике. Однако в фильме Навального утверждается ровно то же самое. Навальный утверждает, что дворец оформлен на подставных лиц, а пользуется им, на самом деле, Владимир Путин. В связи с этим возникают несколько совершенно естественных вопросов к Владимиру Путину.

1. Бывал ли он в пресловутом дворце и как часто в последние годы? И кто еще из руководителей федеральных министерств, ведомств, руководителей органов исполнительной и представительной власти, а также глав госкорпораций и как часто бывал там?

2. В фильме Навального утверждается, что дворец оформлен на компанию, находящуюся в собственности и управлении у ряда сотрудников управления делами и службы безопасности президента и их родственников. Так ли это и как это понимать, действительно ли доходы этих лиц позволяют им приобрести такого рода недвижимость? (Это более чем легитимный вопрос к президенту относительно сотрудников обеспечивающих его жизнедеятельность служб.)

3. Владимир Путин подтвердил вроде бы свою приверженность принципам российской конституции, сказав, что "все имеют право выражать свое мнение". В связи с этим вопрос: готов ли он содействовать реализации этого права в воскресенье, 31 января, когда многие граждане вновь хотят выразить свое мнение по поводу ареста Навального, действий правоохранительных органов 23 января и пресловутого "дворца"?

В конце концов пандемия не стала препятствием для голосования по поправкам в конституцию, значит, не может она стать им и в данном случае. Можно ведь, ориентируясь на этот прецедент, предусмотреть безопасный трехдневный режим всероссийской акции с вечера пятницы, 29 января, по вечер воскресенья, 31 января, а также предоставить для ее проведения наиболее крупные городские площади, где люди могли бы соблюдать социальную дистанцию?

Есть еще вопросы, но их вполне можно оставить для следующего раза".