Александр Хинштейн

Госдума РФ

"Вчера, узнав, что депутат Госдумы и бывший пресс-секретарь Росгвардии Александр Хинштейн вслед за мной решил обратиться в Следственный комитет и потребовать возбуждения уголовного дела против полицейского, ударившего на акции 23 января в Петербурге ногой в живот Маргариту Юдину, я искренне порадовался", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook .

"Не за Хинштейна - за дело: если уж (в этом он, как мне представляется, очень похож на Никиту Михалкова) Хинштейн встал в окопе во весь рост - значит, он точно знает, что стрелять не будут. Значит он, как человек хорошо информированный, и к тому же наделенный прекрасным верховым чутьем, уловил направление ветра. И есть шанс, что на этот раз полицейского не будут отмазывать, а действительно возбудят уголовное дело.

Но радовался я недолго: Хинштейн, "поговорив с руководством МВД", понял, что был неправ. Что полицейский "воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав, и это серьезно меняет дело", поэтому он отзывает свои запросы.

И вообще, "организаторы новых "майданов" пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями". Ну что тут скажешь? Видимо, выстрел - хотя и предупредительный, - прозвучал. И Хинштейн лег обратно в окоп.

Печально, впрочем, не то, что он лег обратно. А то, что это снижает шансы на возбуждение дела. Видимо, виновника решили все-таки отмазывать. Наша задача - не позволить это сделать.

Иначе жандармы будут продолжать бить мирных участников протеста и дальше, будучи уверенными, что им за это ничего не будет".