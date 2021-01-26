"Я изобрел новый рейтинг, по которому можно измерять политическое влияние. Давайте сравним количество просмотров разоблачительных видеосюжетов Алексея Навального со степенью значимости той или иной структуры в российской властной иерархии. Корреляция окажется стопроцентной. Я и раньше подозревал, что так оно и будет, но пока Навальный не поработал над Путиным, выводы делать было рано. А нынче в самый раз", - пишет экономист на своей странице в Facebook .

"Итак, число просмотров сюжета "Дворец для Путина. История самой большой взятки" вот-вот достигнет 80 млн (90 млн по состоянию на 26 января. - Прим. NEWSru.com), и это явно еще не предел. Можно уже говорить, что про тайную жизнь Путина хочет узнать вся страна.

Лишь на втором месте с двукратным отставанием (39 млн) идет "Он вам не Димон". Бывший президент и премьер-министр сильно уступает хозяину России. На третьем месте с небольшим отставанием (25 - 27 млн) идут два недавних видео про отравление Навального. Фактически это ведь сюжеты о ФСБ - самой манящей и самой загадочной силовой структуре, которую многие считают тайной правительницей страны. И, наконец, старый-добрый "Чайка" (15 млн), взорвавший в свое время интернет, нынче вышел из тройки лидеров, хотя недавно казалось, что это совершенно невозможно.

Итак, иерархия такова: 1. Президент-харизматик 2. Премьер без личной харизмы 3. Главная силовая структура. 4. Прокуратура.

Все остальное по числу просмотров значительно отстает, хотя Навальный мастерски делает почти каждый свой сюжет. То есть иерархию невозможно объяснить ни напряженностью интриги, ни художественными свойствами произведения. Зато интерес зрителей четко показывает нам, как российское общество видит своих хозяев. Интерес к царю затмевает все остальное: у нас же самодержавие. Наследник тоже интересен, хоть он и малахольный, но, глядишь, взойдет ведь когда-нибудь на престол. А поскольку держится наше царство-государство не на экономике, а на "казнях", за царем и наследником следуют генералы-усмирители.

Путин сегодня расплачивается за былую популярность. Интерес к харизматику не падает. Он остается прежним, но быстро меняет знак на противоположный. Скоро президент станет предметом всеобщей ненависти. Его не забудут".