"Что должен был сделать Дегтярев, чтобы Хабаровск его принял? Ничего сложного", - пишет глава совета депутатов Красносельского района Москвы на своей странице в Facebook.

"1. Собрать журналистов и поддержать Фургала. Назвать уголовное дело политическим. Потребовать проведения суда присяжных, причем именно в Хабаровске. Ну то есть озвучить позицию собственной партии: на следующий день после ареста Жириновский всё это кричал с трибуны парламента.

2. Выйти к протестующим в первый же день. Подчеркнуть, что считает Фургала законно избранным и легитимным губернатором. Объяснить, что согласился временно возглавить регион, чтобы он не достался "Единой России". Заверить людей, что он единомышленник арестованного губернатора и будет продолжать его политику. Пообещать покинуть должность и уступить её Фургалу, как только тот выйдет на свободу.

3. Публично атаковать мэра Хабаровска, который представляет "Единую Россию". Этот деятель сильно раздражает хабаровчан своей глупой болтовней: он называл митинги незаконными и говорил, что они никому не нужны. Для Дегтярева вопросом политического выживания было противопоставить себя непопулярному мэру.

4. Выйти сегодня на многотысячную демонстрацию в первом ряду с плакатом в поддержку Фургала. Чтобы люди увидели: исполняющий обязанности губернатора вместе с народом, а не "Единой Россией", которую в регионе ненавидят.

Что сделал Дегтярев? Полностью противоположное.

1. Отменил встречу с журналистами, опасаясь неудобных вопросов.

2. Рассказал, что акции протеста, на которые выходит полгорода, раскачивают некие иностранцы. Сообщил, что обратился в ФСБ с тем, чтобы вычислить и арестовать тех, кто организует митинги в поддержку его же однопартийца.

3. Сосредоточился на нелепых пиар-акциях в стиле комедии "День выборов". Сначала в прямом эфире покупал мороженое, но не нашел 100 рублей, потому что "наличность осталась в чемодане". Потом перед камерами запрыгнул на турник, но сумел подтянуться лишь один раз - зато под аплодисменты чиновничьей свиты. Наконец, рассказал, что планирует ходить в бани с большими начальниками, чтобы "решать там вопросы хабаровчан".

4. В день очередного большого митинга - сбежал из Хабаровска.

Вместо того, чтобы бороться за доверие жителей региона, Дегтярев ведет себя как типичный единорос. С одной стороны, это явный признак договорной игры. За ЛДПР формально сохранили губернаторский пост, но в обмен с Жириновского взяли обещание не поддерживать протесты.

С другой стороны, Дегтярев и есть типичный единорос, который оказался в ЛДПР лишь потому, что в в партии Путина-Медведева мест не хватило. Свою политическую карьеру он начинал координатором движения "Наши" в Самаре. Потом вступил в "Единую Россию", но теплого места там себе не нашел. И в конце концов, его забрал Жириновский: мальчик был готов и портфель носить, и спинку вождю потереть в бане, и задницу вылизывать до блеска. В ЛДПР таких любят.

Беда для Кремля только в том, что назначение латентного единороса Дегтярева в Хабаровск - это тушение пожара бензином. Они реально не понимают, почему граждане протестуют и как их успокоить. Не понимают, что людям нужен Фургал - а не любой ЛДПРовец. А еще больше людям нужно уважение и справедливость.

Поэтому вместо снижения протестной волны, сегодня в Хабаровске прошел рекордный по численности оппозиционный марш".