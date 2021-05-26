Александра Лукашенко

Фото с сайта президента Республики Беларусь

"Лукашенко совсем отвязался и перешел все возможные красные линии. Реально же в голове не укладывается: поднял в воздух боевой истребитель, чтобы захватить гражданский лайнер из Европы. И все это ради ареста 26-летнего блогера. Почему картофельный фюрер считает себя неуязвимым и творит такую дичь? Потому что знает: за спиной стоит Путин, который не даст в обиду и защитит в любой ситуации", - пишет глава Совета депутатов Красносельского района Москвы на своей странице в Facebook .

"И главный вопрос здесь - в мотивах самого Путина. На кой черт он спасает этого психа? Лукашенко ведь много раз его публично унижал, а политика его - вполне себе русофобская.

Вспомните, как он отжимал дочерний банк у "Газпрома" и трубопровод у "Транснефти". Как сначала пригласил в Минск, а потом арестовал прямо в аэропорту топ-менеджера "Уралкалия", чтобы продолжать переговоры с Россией с позиции силы.

Вспомните, как он визжал, что оппозицию в Беларуси финансируют российские олигархи и чуть ли не прямо обвинял Кремль в желании сместить его, организовав массовые беспорядки.

Путин все это молча глотал и продолжал помогать своему "усатому другу". Согласитесь, выглядит странно. Человек тебя постоянно обманывает, кидает, обворовывает, берет заложников. А потом лезет обниматься - и ты забываешь все обиды, снова даешь кредиты и вступаешься за него в драке.

Не очень это укладывается в образ Путина, который так старательно создает российская пропаганда. Вместо мудрого стратега, который всех переигрывает хитрыми многоходовками, мы видим какую-то жертву абьюзивных отношений, успокаивающую себя тем, что бьет значит любит.

Так в чем же дело?

Путин, похоже, убежден, что любой другой президент обязательно выведет Беларусь из сферы российского влияния. Как только власть поменяется на любую другую, на место отмороженных белорусских ментов придут солдаты НАТО, которые встанут на нашей границе.

В реальности все ровно наоборот. Мы прямо сейчас безнадежно теряем Беларусь, и Путин своими руками делает все, чтобы в эта страна стала еще одной, как он говорит, анти-Россией.

Потому что Беларусь это не обезумевший от власти Лукашенко. Беларусь - это девять с половиной миллионов человек, оказавшихся у него в заложниках. И они никогда не простят Путина за то, что помогал этому психу держать свой народ в страхе столько лет.

Политика Кремля в отношении Беларуси настолько унизительная и глупая, что не хватает цензурных слов. Просто позор России, а не политика".