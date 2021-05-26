Встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления

Фото с сайта президента Республики Беларусь

"Выступление Лукашенко сегодня на самом деле было ожидаемо антироссийским. Ну, антизападным в той мере, в котором его научили наши советники и спичрайтеры. Даже обороты точно те же, что и у Путина. Собственно, это так и воспринимается. Никаким образом Запад не будет даже реагировать на фразы про "холодную войну", "гибридную войну", "потом они пойдут на Восток" и еще целый пласт про "деды воевали", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Лукашенко сказал , что "мы поймаем всех протестунов". Тем самым он просто обнулил все разговоры про угрозы ХАМАС и АЭС. Он совершенно четко обозначил, почему самолет сел в Минске. И еще дал понять, почему самолет не стал садиться более нигде. Никто банально не воспринял угрозу реально. В столице же Белоруссии он сел, потому что истребитель, а задача пилотов довезти всех живыми и здоровыми.

Так вот антироссийским выступление было потому, что оплачивать "мы поймаем всех протестунов" должна Россия. И финансово, он ясно дал понять, что 28 мая поедет к Путину за деньгами, и в плане военной защиты. И он прекрасно понимал, когда сажал самолет, что все санкции Россия оплатит. За разговоры о братском народе, о том, что "после нас будет восточный сосед" и прочие совершенно бессмысленные словесные конструкции. В том числе Россия заплатит за то, что в СИЗО содержится гражданка этой страны. Да, он все верно понял! Мы посадим вашу гражданку, а вы нам еще денег дадите. Он очень хорошо изучил российский национал-куколдизм.

Я уже не говорю о том, что, несмотря на все клятвы в вечной дружбе, он ненавидит Россию и желает ей зла. Допускаю, что из-за безумных амбиций возглавить когда-нибудь уже не Россию, а объединенное государство. Ну как еще воспринимать его слова, что угроза взрыва самолета пришла из Швейцарии, которая принимает встречу Путина с Байденом? Как воспринимать его очередные слова про многовекторность, причем, накануне встречи, когда он будет просить у России денег? Он буквально, как паразит, воспринимает Россию как пищу.

Резюме такое - Лукашенко решает за счет России задачу "поймать всех протестунов", это некая личная месть, но при этом он и далее будет дешево шантажировать Кремль многовекторностью, Китаем и вообще чем угодно, поэтому и далее его капризы и мстительность надо будет оплачивать нам".