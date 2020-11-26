"Расходы федерального бюджета на здравоохранение сократятся в 2021 году на 11%, или на 135 миллиардов рублей. Они составят только 1,1 триллиона рублей. Нет у Путина денег на медицину. Зато есть на деньги на "национальную оборону" - 3,1 триллиона рублей, почти 15% от всех бюджетных расходов. На нас кто-то собирается нападать? Нет, зато российские военные действуют в Сирии (явно) и, как представляется, на востоке Украины (тайно). И на это уходят сотни миллиардов рублей", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Есть уже выделенные деньги на помощь социально близким диктаторам: Лукашенко (1,5 миллиарда долларов, около 115 миллиардов рублей) и Асаду (1 миллиард долларов, около 76 миллиардов рублей). Теперь понятно, почему на медицину денег не хватает?

Недостающее - в недрах "оборонки", в закромах ведомства Рогозина, в карманах "Роснано", в распухших от денег кошельках "Газпрома" и "Роснефти".В смете расходов на российских пропагандистов - Симоньян, Соловьева, Киселева и прочих скабеевых с поповыми.

У них с деньгами все хорошо. У нас с медициной - плохо.

Не хватает на выплаты медикам (сейчас собираются так "оптимизировать" коронавирусные выплаты, что часть медиков серьезно потеряет), на лекарства и на "Скорые", на строительство больниц (вместо них устраивают "обсерваторы", больше напоминающие гигантские залы ожидания) и на сложные операции детям (и по сей день собирают через Интернет с протянутой рукой)...

А еще есть деньги на обеспечение деятельности президента Путина. В 2020 году планировалось потратить на эти цели 24,2 миллиарда рублей.Потом сумму увеличили до 29,8 миллиарда рублей - в связи с "обеспечением безопасности в период пандемии коронавируса" (это нам его сидение в бункере дополнительно в пять с половиной миллиардов рублей, что ли, обошлось?).На 2021 год планируется чуть меньше: "всего" 27,5 миллиарда рублей. Больше на Путина, его вертикаль и его опричников - зато меньше на медицину".