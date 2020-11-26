"Депутаты Государственной Думы России от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев (оба - "Единая Россия") проголосовали за проект федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Этим законом, несмотря на эпидемию ковида, сокращаются расходы на российское здравоохранение. В 2021 году федеральный бюджет выделяет на эти цели 1,129 трлн рублей - на 135 млрд рублей (11%) меньше, чем в уходящем году", - пишет в Facebook депутат Псковского областного собрания.

"Причем, по многим прогнозам, показатели заболеваемости коронавирусом в 2021 году превысят значения 2020 года. Расходы на здравоохранение в российском бюджете необходимо увеличивать в три раза. Это должны быть не только расходы на капитальное строительство, ремонт и оборудование, приобретение лекарств льготникам, оплату высокотехнологичного лечения, в том числе детей, в том числе спинальной мышечной атрофией, но в первую очередь это должны быть расходы на оплату труда врачей, фельдшеров, медсестер, водителей, технических сотрудников.

Это должны быть расходы на восстановление практически уничтоженного первичного звена здравоохранения в провинции. Это должна быть поддержка медицинских вузов.

Без стабильного бюджетного финансирования, основа которого не зависит от страховой медицины, спасение российского здравоохранения невозможно. Откуда взять деньги? Ответ не нов: использование средств Фонда национального благосостояния, сокращение военных расходов, сокращение расходов на силовые структуры, сокращение расходов на аппарат управления, полное прекращение расходов на государственную пропаганду всех видов, прекращение раздачи денег диктаторам за пределами России.

Депутаты от "Единой России" и ЛДПР проголосовали за проект бюджета единогласно. Хотите изменения национальной политики? Помните, перед каждыми выборами помните: как голосуем, так и живем".