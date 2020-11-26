"Про дворы - в спальных районах Минска люди собираются в своих дворах, приглашают к себе лекторов и слушают лекции об истории Великого Княжества Литовского. Вопрос - а почему во дворах? Беларусь - холодная северная страна, как Литва и Дания. В холодных странах - особенно осенью и зимой - люди собираются в тёплых помещениях", - пишет философ и публицист в Facebook.

"Почему люди в Минске не собираются в пивных, в кофейнях, в пиццериях, в каких-нибудь драничных? Почему они мерзнут на улице? Ответ - потому что у них нет таких помещений.

Минск - советский город. В советском городе, построенном по проектам тоталитарных архитекторов, все теплые помещения, где человек может встретиться с человеком и поговорить об общих делах, во-первых, стоят на строгом учете, напичканы прослушкой и осведомителями; во-вторых, их физически мало.

В Минске живет 2 миллиона человек. Это значит, что в Минске должно быть 50 тысяч просторных тёплых помещений, в которых люди могли бы собираться, как-то проводить время, общаться и - самое главное - принимать коллективные решения.

Для советского города встреча человека с человеком - это что-то подозрительное. Советские люди могут встречаться в цеху, в столовой, на демонстрациях - там, где советская власть может управлять их разговором через "членов партии".

Встреча "просто так" - это заведомо попытка свержения режима. Тот факт, что несмотря на умышленное отсутствие свободных теплых помещений, встречи проходят на холоде и в них участвуют сотни человек, говорит нам о том, насколько беларусы переросли советский город".