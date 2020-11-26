"Не прошло и суток как Дмитрий Песков прыгнул комментировать ртом расследование "Проекта" о личной жизни Путина. Прыгнул и что-то сказал", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, я сам материал действительно посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр".

У кого-нибудь есть гипотеза, откуда здесь взялась эта характеристика "эпистолярный жанр"? Какие проблемы с ним у Дмитрия Пескова?

Я не стремлюсь выступить учебником литературы за 6-й класс, но, если ничего не путаю, "эпистолярный жанр" - это просто произведение в письмах.

"Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. И я любила вас и что же? Что в сердце вашем я нашла?" Вот типа того.

Как? К какому селу и городу? К какой ... пришит рукав? Малоубедительный и эпистолярный?

Расследование "Проекта" может быть достоверным, недостоверным, корректным или некорректным. Каким угодно. Но точно не эпистолярным. Там никто и ни с кем не переписывается.

Как Дмитрий Песков может быть лживым, глупым и полуграмотным куском г... . Но не может быть лживым, глупым, полуграмотным и ластоногим куском г... . Ведь он примат".