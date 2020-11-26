"Даже беглый взгляд по новостным сайтам ежедневно ввергает во все большее ощущение кошмара бытия. Российский мордор, действительно, становится рейхом. А Белорусский уже стал... Пытки и издевательства - норма, сложившаяся повсеместная практика карателей в погонах и без. Суды превращены в конвейер тотального судилища неугодных граждан без особой попытки это закамуфлировать. СМИ, по сути, истреблены, а про "выборы" и говорить не хочется", - пишет бывший депутат Госдумы на своей странице в Facebook.

"Интеграция во власть по принципу отрицательного отбора методично расставила там типовых людей - испорченных, порочных и обремененных скелетами в шкафу... Точка невозврата режима пройдена, он не подлежит реконструкции. Коллапс Системы страшит, но он неизбежен.

Еще недавно информационное сообщение о беспределе ментов или своевластии чиновников порождало гневную реакцию общества, зеркалило в сетях и часто находило приемлемую реакцию бюрократии... Сейчас коллективно что-то или кого-то спасти посредством огласки почти невозможно. Возмущение не работает, апелляции уходят в песок, жалобы бесполезны, митинги запрещены. Ярость народа копится - хочется верить, что не зря...

Все внимательней слушаем и читаем теоретиков революций. На то есть причины.Мой мониторинг новостей показал высочайший градус произвола власти. Нарушений законности не счесть, новых жертв режима - тоже... Репостить какое-либо одно вопиющее событие и писать возмущенный комментарий уже не видится продуктивным. Все происходящее стало пронизывающей горькой обыденностью и шлейфом перманентной чреды преступлений путинизма.

Что дальше? Перерастет ли недовольство миллионов в привыкание? Страх в покорность? Или злоба в бунт? Неведомо...

Но на всякий случай повторю: внимательней слушаем и читаем теоретиков революций - на то есть причины!"