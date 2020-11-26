Я думаю, что Макрон скоро вообще перестанет звонить Путину. Москва опять начала скандал по поводу изложения сути разговора от 7 ноября во французской прессе. Написали, что Путин просил Макрона помочь через институт Пастера с производством российской вакцины от коронавируса", - напоминает общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Российские дипломатические источники говорят, что то ли этого не было, то ли какие-то негодяи слили (интересно, как слили, если не было).

Ну, давайте разберемся... А что плохого в том, чтобы попросить Францию помочь с производством вакцины? У нас не хватает производственных мощностей. Об этом говорил сам Путин, разработчики вакцины, да и появиться в регионах первая небольшая партия должна была в ноябре, а ее все равно нет, доставили буквально десятки доз для того, чтобы прокачать логистику.

На пустом месте устроили какую-то разборку об утечке. Ну, блин, лучше бы сказали, когда производство вакцины налажено будет. Если вообще она появится в нужном количестве.

Получается, что Путин во французской утечке выглядит лучше, чем после прочтения слов наших "дипломатических источников".