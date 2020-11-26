"Сплоченные команды "журналистов" и "экспертов" федеральных телеканалов получили новое указание. В то время как российское здравоохранение явно захлебывается в условиях пандемии, в телеэфире яростно ломают копья, обсуждая, насколько вредную политику будет проводить будущая американская администрация в отношении России. К байденовским назначенцам приступают, естественно, только оттоптавшись вволю на самих выборах США, конечно же, нечестных и несправедливых", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Как водится у госпропагандистов, о логике не заботятся вовсе. Страшно переживают поражение Трампа, хотя за последние четыре года взаимоотношения Москвы и Вашингтона испорчены так, что, по словам Путина, их уже не испортишь. Буквально в самые последние дни своего существования американская администрация ввела новые санкции против различных российских авиапредприятий, дабы существенно затруднить выпуск не только военных, но и гражданских самолетов. Но Трамп с его примитивным изоляционизмом, восхищением сильной рукой был, конечно, куда более идейно близким, нежели Байден.

При этом ни Энтони Блинкен, номинированный в госсекретари, ни Джейк Салливан, которого прочат в советники по национальной безопасности, во время своей работы в администрации Обамы на России, в общем, не концентрировались. И, тем не менее, кремлевские пропагандисты полны мрачных предчувствий, они явно готовят подведомственное население к предстоящим тяготам и лишениям, которые неизбежно случатся из-за грядущего ужесточения американской политики в отношении России, хотя, казалось бы, куда же дальше.

В качестве доказательства все цитируют интервью, которое Блинкен дал три года назад (то есть будучи частным лицом), в котором он дал весьма адекватную оценку российской внешней политики: "Путин, я думаю, пришел к выводу, что чем больше он может сделать, чтобы подорвать западную демократическую модель, разжечь противоречия, создать напряженность, трудности на Западе, между Соединенными Штатами и Европой, внутри западноевропейских стран и самих США, тем ему лучше".

Поразительным образом сетования штатных пропагандистов (а серьезные аналитики тоже высказывают мрачные прогнозы) указывают на базовый итог победной путинской внешней политики. Итог этот заключается в том, что в американской элите сегодня фактически отсутствуют люди, которые хоть сколь-нибудь благожелательно относились бы к путинской России. Таковых просто нет. Причем, удивительным образом, в этой сфере существует межпартийный консенсус, резолюции о необходимости все новых санкций вносятся совместными группами демократов и республиканцев.

В неприятии Кремля сошлись в принципе непримиримые школы политической мысли. Понятно, что путинские взгляды на окружающий мир отвергают "идеалисты", мечтающие об утверждении повсюду в мире высоких демократических принципов и свобод под эгидой США. Но практика Путина, который, по словам Блинкена, "врет как дышит", оказалась неприемлема и для "реалистов". Тех, кто считает нужным освободить межгосударственные отношения от идеологической нагрузки и сконцентрироваться исключительно на реализации национальных интересов.

Дело в постоянной лжи Кремля, его стремлении нарушить уже принятые договоренности, в невозможности верить в слово, данное высшим руководителем страны. Таким образом, можно констатировать: американский политический класс относится сегодня к России точно так же, как он относился к СССР в 60-70-е годы прошлого века. По-моему, это очень убедительное доказательство того, что Россия и Запад находятся в состоянии жесткой конфронтации (называть это новой холодной войной или нет - дело вкуса).

Единственная надежда - в том, что команда Байдена более серьезно, чем Трамп и его люди, будет относиться к обеспечению контроля над вооружениями. И здесь экстренное продление срока действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, который истекает через две недели после инаугурации - лишь первый шаг. Совершенно очевиден разрыв в ценностях между Западом и Россией. В нашей стране, вопреки Конституции, сформировалась вполне ясная государственная идеология, представляющая собой смесь ортодоксального православия и мифов о Великой Отечественной войне. Что обеспечивает предпосылки для нового длительного противостояния с США и Западом.

Но коль скоро происходит реинкарнация холодной войны, не пора ли обратиться к ее позитивному опыту. А именно - к мирному сосуществованию. В условиях, когда к большинству мировых проблем прямо противоположенное отношение и ведется бесконечная игра с нулевой суммой, остается лишь один вопрос, по которому интересы сторон совпадают. А именно - не допустить военного столкновения, которое может перерасти во всеобщую войну. Задача эта не будет простой. Москва существенно уступает Западу по всем ресурсам, которые могут использоваться в новой холодной войне: экономической мощи, технологическом развитии, количестве населения. Поэтому неслучайно Владимир Путин в десятки раз чаще, чем любой другой мировой лидер, напоминает о ядерной мощи России.

Надежды на этот козырь могут сыграть злую шутку в условиях кризиса. Поэтому жизненно необходимо возобновить широкие переговоры по всему спектру проблем военной безопасности, необходимо работать над заменой тех договоров, которые были столь легкомысленно уничтожены в предыдущие годы. Подозреваю этим и будет ограничиваться на период президентства Байдена весь позитивный потенциал российско-американских отношений".