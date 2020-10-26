"Неприятный момент, давно уже назревающий, но проявившийся особенно выпукло во время новой армяно-азербайджанской войны касается сферы, которая, вроде бы, в эпоху развитого путинизма должна демонстрировать успехи - российской армии. Очевидно, что по итогам серии войн последнего времени - антиигиловской* кампании Штатов и их союзников в Ираке и Сирии, турецких сирийских операций, конфликта в Афганистане и, прежде всего, ливийской и карабахской войн роль и значение боевых беспилотников резко выросли, и теперь они являются неотъемлемым инструментом, особенно в конфликтах со слабейшим противником или иррегулярными частями", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Россия же в этой сфере пока демонстрирует стабильное и печальное отставание, если разведывательные беспилотные летательные аппараты у нас уже появились, то с ударными все достаточно невесело, испытания и разработки, конечно, ведутся, но со сроками их завершения и, тем более, поставки первых рабочих экземпляров в войска все очень смутно.

А ведь кроме этого необходимо еще наработать опыт их применения, тактику, в идеале испытать в боевых условиях. В общем сделать все то, чем американцы или турки с израильтянами занимаются достаточно давно. Это при том, что для нас вероятность втягивания в конфликты малой или средней интенсивности, где столь необходимы БЛА на Кавказе или в Средней Азии на порядки раз выше, чем возможность прямого военного противостояния с НАТО, к которому столько лет готовится российская армия, тратя огромные ресурсы на пресловутые и абсолютно бесполезные в борьбе с иррегулярным противником гиперзвуковые боеголовки или ядерные торпеды.

В очередной раз мы готовимся к прошлой, вдобавок никогда не случившейся, войне, которая, надеюсь, и не случится, ввиду очевидного взаимного уничтожения сторон. А вот к менее пафосным и престижным, но гораздо более вероятным конфликтам наша готовность сильно меньше.

Результатом же будет расплата за просчеты начальства прямых участников будущих войн или антитеррористических операций, то есть простых солдат. Которым, впрочем, это не впервой".



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