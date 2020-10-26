"Смотрели замечательный русский фильм "Горько"? Я - смотрел. Главное ощущение от фильма - что-то сильно косячное делают герои, а стыдно почему-то тебе... Последнее время у меня ощущение полного погружения, как в кинотеатре IMAX, в этот фильм. Что же случилось, Рома? А у нас в фарм. бизнесе ввели маркировку!" - пишет на своей странице в Facebook руководитель аптечной сети "Фармия" Роман Кубанёв.

"Что такое маркировка, спросите вы? Это когда каждая упаковка, любого препарата должна получить свой уникальный код - марку. Я не буду писать, что это фактически единый налог на все таблетки страны в пользу одного российского олигарха.

А зачем это?

* чтобы снизить количество фальсификата (а он точно был?!);

* чтобы сделать рынок более прозрачным (твари, с себя бы начали);

* чтобы вся цепочка точно заплатила все налоги (хотя большие компании и так все платят, а вот семейный бизнес в 1-2-3 аптеки экономить теперь не сможет. Заживем всей страной на их доп.налоги, ура!)

Стоп, Рома, а почему лекарств-то нету? Где мой азитромицин?! А вот теперь самое интересное. Люди настолько охренели у власти, что для интересов одной коммерческой структуры внедрили глобальный цифровой проект. И он - барабанная дробь - абсолютно нерабочий! От слова совсем!

Простыми словами - производитель во время создания 1 упаковки должен закупить маркировку и добавить ее на упаковку. Далее отправляем запрос в централизованную систему. Система что? Виснет! Товар что? Стоит на заводе.Далее товар попадает на склад дистрибутора. И он что? Правильно - отправляет запрос! Система что? Виснет! Товар что? Стоит на складе. Долго стоит. Раньше 5 минут, сейчас 2-3-7-14 дней.

"Фармия" заказала арбидол и он приходит наконец в аптеку. Но продавать мы его не можем, угадаете почему? Правильно, пять баллов! Мы должны отправить запрос! Снова все виснет и товар просто лежит...

Итого: цепочка поставки товара удлинилась минимум на 2-4 недели.Товарные запасы аптек были распроданы под ноль, потому что на улице реальная эпидемия, люди болеют и им нужно лечение, а лечиться - нечем, а товар что? Сука, виснет!

А причем тут испанский стыд? А потому что мы, как аптечные сети, стоим на передовой. И мы как никто чувствуем свою личную ответственность за людей, которые приходят к нам, а продать им нечего...

Так стыдно за себя, бизнес и нашу отрасль мне не было НИКОГДА!"