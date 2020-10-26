"Дмитрий Медведев к 75-летию ООН написал статью. Она большая и не всю ее следует отливать в граните. Но есть в этой статье пара довольно интересных мыслей. Интересных, что прямо противоречат устоявшимся в нынешнем официозе постулатам", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"В центре его (человека) интересов всегда семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими", - пишет Д.Медведев. Позвольте, Дмитрий, ведь это ни что иное, как "прагматичность, прагматика" и свойственны они, по утверждению В.Путина, "западному человеку". А у россиянина на первом месте государство, "страна родная", а уж личное потом, если силы останутся.

Читаю дальше и глазам не верю: "Тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа - чрезвычайно опасное явление..." Бог ты мой! Это же и не фронда даже, это какой-то неприкрытый экстремизм и клевета на главное содержание всей внутренней политики Кремля!

Не решился ли, думаю, Дмитрий Анатольевич покончить с госслужбой и возглавить внесистемную оппозицию? Потом до конца дочитал и понял, что это он учит, как нам реорганизовать ООН".