"Ежегодная индексация пенсий!" - неслось со всех сторон, когда власти агитировали за принятие поправок к Конституции. Помните гигантские плакаты с этой фразой (и трогательными картинками, изображающими заботу о пожилых людях), которые висели почти на каждом столбе? А я еще тогда предупреждал, что это обман. И вот почему", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Что теперь записано в Конституции? "Осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом".Ключевые слова здесь - "в порядке, установленном федеральным законом".А такой закон давно существует. Федеральный закон "О трудовых пенсиях в РФ". И в нем даже написано про ежегодную индексацию.

Но знаете, как написано? А так, что (статья 17) коэффициент индексации (то есть, насколько вырастет пенсия) ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО. И раньше определяло, и дальше будет определять - "исходя из уровня роста цен за соответствующий период". Но "исходя из уровня роста цен" вовсе не означает "не менее уровня роста цен". То есть, правительство не обязано индексировать пенсии с такой же скоростью, как растут цены.

Оно может установить коэффициент индексации НОЛЬ, и это не будет формально противоречить ни закону, ни Конституции.

"Яблоко", замечу, в своих альтернативных поправках к Конституции предлагало установить обязанность индексировать пенсии НЕ НИЖЕ уровня инфляции. Но эти поправки, внесенные во все семь региональных парламентов, где есть депутаты от "Яблока", единороссы отказались поддержать.

Так что, никакое увеличение пенсий из принятия путинских поправок к Конституции никак не следует. Сколько бы вам ни пели в уши об этом кремлевские пропагандисты. Путин просто всех обманул с пенсиями.

И, кстати, только что в очередной раз - шестой год подряд, - были "заморожены" накопительные пенсии (гарантированные этим же законом "О трудовых пенсиях"). Та часть будущей пенсии, на которую каждый месяц отчисляется 6% зарплаты граждан, моложе 1967 года рождения. Которую можно направить в негосударственные пенсионные фонды для "инвестирования" и приумножить.

Когда накопительную систему вводили, очень много и горячо рассказывали, как каждый сможет стать - при помощи накопительной системы, - "кузнецом своего пенсионного счастья". И вот уже шесть лет - "заморозка". Для затыкания дыр в бюджете Пенсионного фонда, вызванных "крымской историей", санкциями и экономическим кризисом. Сотни тысяч рублей за эти годы не попали на "накопительные" счета (откуда в том числе будет выплачиваться будущая пенсия) каждого российского гражданина.

И за это тоже - "спасибо" Путину".