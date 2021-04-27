"Список "недружественных стран" стал зеркалом кремлевских фобий и паранойи. От него пахнет боевыми портянками Прилепина, многодневным перегаром Дугина, галоперидолом Проханова", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Во-первых, среди врагов: США, Великобритания, Канада и Австралия. То есть "англосаксы, которые веками пытаются подчинить себе Россию; подлая талассократия, противостоящая нашей мирной континентальной Евразии".

Миф о противостоянии с англосаксами, их заговоре против России - всегда был стержнем маргинальной национал-патриотической конспирологии. Теперь, судя в том числе по списку официальных "врагов", это идеологический мейнстрим.

Во-вторых, враги - Литва, Эстония, Латвия, Украина, Грузия, Польша, Чехия. То есть бывшие колонии и сателлиты, "которых мы освободили, отстроили и накормили, а они неблагодарные сбежали к проклятым англосаксам и теперь клевещут на щедрого старшего брата, как шакалы Табаки, пытаются исподтишка укусить его побольнее".

Список "недружественных стран" свидетельствует, что параноидальные дугинско-прохановские идеи завладели слабыми умами обитателей Кремля, включая самого пахана. Это было бы смешно, если бы не было опасно. Ведь у бредоносцев в руках множество ржавых болванок с атомными бомбами внутри.

Кроме того, этот список демонстрирует катастрофические результаты российской внешней политики. Все метрополии после развала империй пытались сохранить дружеские отношения с бывшими колониями. В основном это удавалось. Достаточно вспомнить Британское содружество. Только путинская Россия умудрилась превратить во врагов множество своих бывших сателлитов, из которых сформирована большая часть сегодняшнего списка "недружественных" стран.

Вместо реставрации империи, о которой мечтает Путин, получилась изоляция метрополии, безуспешно пытающейся подчинить себе бывшие колонии".