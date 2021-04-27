"Штабы Навального закрываются . Значит ли это, что недовольный творящимся в стране избиратель станет более лояльным? Конечно, нет. Наоборот, происходящее возмутит его еще больше", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Просто политической силы, вокруг которой этот протест группируется, в стране не будет. Поэтому он станет чуть более хаотичным, бесструктурным и еще менее предсказуемым. Самое главное, что он станет еще менее рациональным и, значит, еще более эмоциональным. Логики и программ в нем будет меньше, а злости больше.

В конце концов, властям это не сильно поможет. Я уже писал о том, что для начала революции вовсе не обязательно, чтобы кто-то ее всерьез готовил в организационном смысле. И Мексиканская, и Синьхайская революция начались без этого. А прошлогодние события в Беларуси? А протест из-за Голунова? А Хабаровск?

С точки зрения общественного мнения сам Навальный в результате происходящего только выиграет. Он сейчас предстанет героем-одиночкой, покинутым даже соратниками. То ли героический Мальчиш-Кибальчиш, то ли Иисус в ночь накануне распятия.

Героизация лидера протеста - вот, что получают власти в результате разгрома его оргструктуры. В стратегическом плане это, конечно, проигрыш, но кто там сейчас об этом думает?"