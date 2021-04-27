Владимир Путин и Элла Памфилова

Пресс-служба президента России

"Владимир Владимирович лично встретился. И не как с другими в режиме удаленки, а непосредственно до тела была допущена. Да и невозможно не допустить - женщина-то героическая. Как она тогда гастарбайтера отмудохала, который на дачу к ней проник! Вся Россия отвагой ее восхищалась. Но этого мало! Она, оказывается, и всем членам избирательных комиссий по всей России сумела свойственные ей героизм и отвагу привить", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook о встрече Владимира Путина с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

"Читаю стенограмму на сайте Кремля и дрожь по всему организму. Какие только давления - по словам Е.Памфиловой - не оказывались на членов избиркомов, но они ни в какую, свято следовали клятве защитника честных, чистых и свободных выборов!

Элла Александровна подчеркнула: "... наши коллеги в регионах буквально до каждого желающего проголосовать добирались: и в тайгу, и в тундру, и на море, на лошадях, на вертолетах, на лодках, как угодно, - чтобы действительно все, кто желает отдать свой голос, смогли этим воспользоваться".

И россияне воспользовались. И проголосовали. И теперь по исправленной Конституции может многоуважаемый Владимир Владимирович править столько времени, сколь его душеньке угодно.

В общем, теплая и доверительная атмосфера встречи не оставляла сомнений, что председатель ЦИК будет в своё время удостоен высочайшей награды Родины. Но не исключено, что и рядовые члены комиссий будут отмечены высочайшим признанием.

Ну, допустим, возле здания ЦИК будет сооружена негаснущая свечка и гравировка золотом по гранитному основанию: "Неизвестному члену участковой избирательной комиссии".