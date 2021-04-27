"Смена тактики запугивания: если запугать дубинками не получается, решили запугивать приводами в полицию и арестами. Кто-то пишет, что это может быть эффективнее (когда ты один перед группой полицейских, а не в толпе перед численно уступающей Росгвардией, и когда возвращение вечером невредимым с митинга еще не означает твоей безопасности), но эта штука может ударить в обратном направлении", - пишет историк на своей странице в Facebook .

"Во-первых, это выглядит признанием, что вся демонстративно накапливавшаяся мощь силовых структур, все эти "каратели" (машины для разгона демонстраций) и толпы росгвардейцев - не работает.

Во-вторых, на улице чаще доставалось активистам и молодежи, а на работу приходят уже к писателям, профессорам и академикам. У меня большие сомнения, что такая картина мира (в которой власть видит своими врагами не "обманутую радикальную молодежь", а вот такую интеллигенцию) работает на укрепление режима. Мысль "пусть все видят, что мы даже академика можем арестовать, - и пусть боятся" сильно ошибочна с любой точки зрения.

Ну и в-третьих, сами академики и профессора, побывав в участке, скорее, мне кажется, радикализируются, чем испугаются: это не молодежь, которых запугивают "сломом карьеры", у них есть убеждения, - и если за ними пришли за перепост или прогулку, то скорее всего сделали из критиков - противников режима. И не только тех, за кем пришли".