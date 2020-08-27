"Этим летом было много открытий. Как, оказывается, просто прожить без городской движухи, кафе, галерей, вернисажей, тусовок и по большому счету без людей. Как легко обойтись без поездок за рубеж, вообще без поездок куда-либо, все твои конференции и марафоны, казавшиеся такими важными и незаменимыми, опадают, как шелуха. Как, невзирая на это, можно с удовольствием заниматься спортом и набирать форму. Как важен дом, сад, вид из окна. Как бесшумно ковид забирает людей - без связи, без новостей, просто близкие исчезают в небытии. И точно так же людей забирает Крым: я потерял на нем трех близких мне друзей", - пишет профессор НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"Это тоже стало откровением этого лакмусового лета: нормализация Крыма в среде единомышленников - людей, так скажем, оппозиционных взглядов. В условиях закрытых границ это оказалось еще одно популярное туристическое направление.

Не хочу показаться ханжой, я прекрасно понимаю, что большинству соотечественников это вообще по барабану, что в 2014-м, что сегодня, какая разница, чей Крым. Например, многие друзья-велосипедисты туда ездили этим летом или еще поедут - что же, это их право, мы с ними в пикетах за Сенцова не стояли. Но я говорю именно о тех, с кем пережили тот нелегкий первый год, кто ходил на митинги, ставил жовто-блакитный флаг на аватар, репостил сводки о здоровье Сенцова, для кого Крым стал точкой невозврата... Но вот прошло пять лет, вот чуть прикрыли границы - и оказалось, что Крым достойная альтернатива Италии, и вообще волшебное место, и море, и скалы, и горы, и реликтовые сосны, и воспоминания детства, и тени Чехова с Мандельштамом.

И я думаю, что такая нормализация потихоньку произойдет со всем: с вечным Путиным, с невозможностью выйти на митинг и даже в пикет, со страхом сказать лишнее слово в сети и даже поставить лайк, с исчезновением оппонентов власти... потому что и так всем все понятно, и в целом достаточно удобно, и вообще жизнь продолжается, и перемен не предвидится, так что к чему эти морализаторские позы и жесты.

Крым-2020 это парадигма смирения и принятия: "жизнь продолжается", "все действительное разумно".

И только я чувствую себя неуместным со своим моральным бойкотом: не ездить туда, не покупать их продукцию, расставаться с теми, кто был рядом в 2014-м, но затем забил и поехал: жизнь оказалась сложнее и сильнее. А для меня с 2014-го не изменилось ничего - я так же остро переживаю трагедию крымских татар, дело Сенцова, столкновение в Керченском проливе и пленных моряков - да, что-то уже разрулилось, что-то даже забылось, но раны на сердце остались, осталась травма и жгучее чувство стыда и собственной вины, которую я искупаю таким несуразным, неудобным, а для кого-то и просто смешным моральным суждением - словно тяжелая гиря, которую тащишь за собой на цепи и избавиться от которой невозможно, не перестав быть собой. Этим постом я никого ни к чему не призываю и не осуждаю, просто делюсь своим удивлением от этого года - а сколько открытий еще нас ждет впереди".