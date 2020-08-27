"Заявление Путина о российских силовиках - часть стратегии по демотивации белорусов протестовать. Типа "вы даже думать забудьте что у вас что-то может получиться, если что - приедет российский ОМОН", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.

"Главная задача политтехнологов сейчас - сделать так, чтобы люди сдались сами. Это единственный шанс победить в ситуации, когда на улицах сотни тысяч человек, люди бастуют, отзывают депутатов, придумывают каждый день новые формы протеста.

В этой ситуации элиты шатаются, так как понимают что власть вот вот упадет, все для всех страшно и единственное что может помочь это демотивация протестующих, демонстрация им что шансов 0 и перед ними огромная стена.Именно на это направлено заявление Путина. Ведь заявление сделать несложно и последствий у этого нет, тем более такое осторожное. Не "мы поддерживаем Лукашенко" или даже "мы поддерживаем законную власть", а только в случае разбоев или как он раньше говорил, внешнего вмешательства.

Перейти от слов к делу в этой ситуации - почти невозможно. Симпатии абсолютного большинства россиян, включая даже сторонников власти, на стороне белорусов, насилие неприемлемо ни для кого, избиения в тюрьмах гестаповского формата возмущают всех, кто об этом знает, а знают многие.

Приезд нашего ОМОНа помочь в этом деле будет крайне негативно воспринят в России, а в Беларуси я вообще не представляю себе, какая будет реакция у людей, если иностранные, пусть и из дружественной страны, люди приедут бить их детей, родителей, знакомых на площадях. Я думаю, что тогда выйдет вообще вся страна, приехавшие 1000 ОМОНовцев из какой-нибудь Рязани бить никого в такой ситуации не захотят.

Да и ничего подобного раньше Путин не делал - всё таки в Крым приехали, во-первых, не ОМОНовцы, во-вторых, там в тот момент почти никто не был активно против. По отношению к местным людям в Крыму действовали суперосторожно, фотографировались с котами, прозваны были "вежливые люди". Приехать из России и побить крымчанина? Или белоруса? Немыслимо совершенно ни в какой российской парадигме сейчас, ни пропагандистской, ни политической, ни в какой.

Так что это - информационная помощь, да и та достаточно ограниченная, без личной поддержки Лукашенко. Рассчитан этот маневр на то, что протестующие просто демотивируются и решат, что победить нельзя, сдадутся".