"Замминистра обороны Картаполов объявил, что дедовщина в российской армии полностью искоренена. Об этом же в сентябре 2019 года объявлял министр Шойгу", - пишет публицист в "Живом журнале".

"В промежутке между этими заявлениями находится трагедия в Забайкальской военной части, где рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, не вынеся издевательств, расстрелял восемь человек. И это не единственная трагедия, вызванная "неуставными отношениями", случившаяся между интервью Шойгу и заявлением Картаполова.

Одна только трагедия с Шамсутдиновым должны была иметь следствием немедленную отмену призывной армии, а также отставку Шойгу. Но, властями в этом отношении не было сделано ничего. Еще и преступный призыв в армию во время пандемии устроили весной по приказу Путина.

И сегодня в заявлениях военного начальства не видно желания решить проблему. Со времен интервью Шойгу ничему не научились. Все тот же звук фанфар и тревожное ожидание очередной трагедии".