"Еще только позавчера, после встречи Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, хотел было воскликнуть Wow!(специально выражаюсь по-английски, чтобы глава нашего МИД точно понимал, что я не к нему обращаюсь, а к нашим западным партнерам, - наш министр обычно так воспринимает обращения на этом иностранном языке, как следует из его оценок заявлений экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской), - ведь, наконец, состоялось Союзное российско-белорусское государство!" - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Так это выглядело, поскольку глава российской дипломатии переговаривался с американцем в качестве главного уже и белорусского дипломата. Он высоко оценивал инициативу Лукашенко по проведению конституционной реформы, которая могла бы стать основой для его диалога с оппозицией. Тем более, всем известно, как успешно прошел в России подобный диалог, итогом которого стало обнуление количества президентских сроков В.В. Путина. Почему бы и с А.Г. Лукашенко не поиграть в обнуление, как, очевидно, считают в Москве, но, вмешиваться, - нет, конечно, не будут! Это же независимое государство.

Впрочем, еще три дня назад С.В. Лавров, отвечая молодым слушателям на "Территории смыслов" (есть у нас в стране и такие места!) на вопрос про Белоруссию, говорил четко: "Давайте сначала успокоим ситуацию, начнем там нормальный национальный диалог. Предложение о конституционной реформе - прекрасная возможность это сделать". Ну, понятно, - мы успокоим, мы же и начнем...

С этой точки зрения, логично ожидать, что в Москве не могут не думать, как найти для диалога с Лукашенко хорошую, правильную, "легитимную" оппозицию. Так в 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, нашли старого, обиженного прежним руководством в Праге коммуниста Густава Гусака и усадили его там в кресло главного. Обиженных Лукашенкой сегодня предостаточно...Логично поэтому, что нынешнюю белорусскую оппозицию, ее Координационный совет, Сергей Лавров тоже заинтересованно оценивал, сомневался в его легитимности, расстраивался из-за того, что некоторые члены уже вышли из его состава...

Хотя мог бы и порадоваться, что писатель, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич не вышла из Совета и даже не отказалась пойти на допрос в Следственный комитет, куда ее вчера вызывали. Но наш министр за нее не волнуется, поэтому и не стал ничего говорить об Алексиевич, это дело государственного российского ТВ, которое занимается поиском на нее компромата.

Белорусы - "мудрый народ", как справедливо указывает С.В. Лавров, и сами разберутся, где и зачем допрашивать нобелевских лауреатов. Вот, в Москве когда-то Бориса Пастернака в КГБ не вызывали, сам умер, а Солженицына просто выслали, когда же вернулся, президент к нему тут же в гости пожаловал.

Надо заметить, что наш министр вообще очень ценит и уважает женщин, рассказывает, что на работу в МИД теперь принимают их больше, чем раньше. Но белорусским женщинам очень сочувствует. Конечно, не так, как Лукашенко, называющий тех из них, кто пошел в политику "несчастными девчонками", а по-другому. Вот, Светлану Тихановскую пожалел, - "уехала, хотела о детях заботиться, но не разрешили [западники] успокоиться, стала делать уже политические заявления..."

Нет, нет, глава нашего МИД не вмешивается в дела матерей суверенного государства, просто сострадает им, как мужчина, отец и ответственный руководитель. Так и по отношению к президентским выборам в Белоруссии, еще несколько дней назад С.В. Лавров назвал их "не идеальными", мол, что ж, бывает, мы-то в России знаем, о чем речь...

И вдруг перестал теперь такое говорить. А когда его спрашивают, что же стало причиной кризиса в Белоруссии, отвечает - "Сейчас, наверное, самое главное, не концентрировать все наши мысли, усилия, умственные способности на понимании того, что же стало причиной...". И дальше про "диалог" и "конституционную реформу".

Как будто и нет бесчинств силовиков, шести погибших среди мирных граждан... А если и вспомнил министр про "всплеск насилия в первые дни", то не стал указывать пальцем, кто же это там насильничал, он же дипломат...

Понимаю министра иностранных дел России, - какие же нужны "умственные способности", чтобы оценить по достоинству появление подростка Лукашенко и его "венценосного" отца с автоматами в руках и полной на себе боевой выкладкой в мирном городе, заполненном безоружными соотечественниками!

Все это к тому, что даже подобные "невмешательные" рассуждения о белорусских событиях теперь остались в прошлом. Таким образом, С.В. Лавров больше не будет выступать в качестве главного оценщика внутренней и внешней политики Союзной республики.

Концепция изменилась, возможно, после анализа переговоров с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Теперь такого рода оценки в Кремле считают вмешательством. Так заявил его официальный представитель Д.С.Песков, независимо от того, идёт ли речь о бесчинствах силовиков или заявлениях оппозиции. Соответствующие предостережения были переданы и американскому гостю. Возьмут ли снова в свои руки по "Калашникову" отец и сын Лукашенко, неизвестно.

Судить об этом было бы вмешательством в их внутренние дела со своим народом, не так ли?"