"Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, который будет использован, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Ничему не научила Украина, совершенно... В крайнем случае можно ведь было сформировать и не говорить об этом публично, ибо непонятно, как там повернется ситуация", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Но основа российской внешней политики - поддержка всех диктаторов и ментов, в том числе, в ущерб собственным интересам, как в данном случае.

Надо понимать, что весь режим Лукашенко держится на поддержке России. При этом нет в СНГ более более русофобского политика, чем он. Доказательство - его избирательная кампания, которая вся была построена на антироссийской риторике. Антироссийской риторике за наш счет. И теперь человека, который подрывает интеграцию, мы будет поддерживать не только деньгами, но и штыками".

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"Помимо штыков Россия поддерживает самого русофобского политика в СНГ еще и деньгами, Лукашенко прямо сказал, что Россия подарила Белоруссии миллиард долларов. Теперь уже по сути прямо российский бюджет финансирует Белоруссию если не как субъект РФ, то уже рядом", - продолжает Шулика.

"А вместо благодарности мы получаем заигрывание Лукашенко с местными националистами, задержания россиян и разговоры о том, что Россия хочет поглотить Белоруссию.

Ну то есть соседский диктатор нам ближе россиян, которым тоже нужны деньги, тем более сейчас.

Миллиард долларов на то, чтобы проводить белорусификацию, задерживать россиян и стрелять в собственных граждан".