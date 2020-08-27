"Безусловно, безработица - один из серьезных социальных и экономических недугов, который отражает огромные личные проблемы миллионов людей. В то же время если она не носит хронического характера (как это долгие годы было в Европе), безработица и ее динамика отражают гибкость экономики и ее способность приспосабливаться к меняющимся условиям, - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"В России безработица характеризуется, на мой взгляд, несколькими особенностями.

Во-первых, существует (и всегда существовал) значительный разрыв между объявляемыми правительством показателями безработицы (последние данные говорят о 4,7 млн безработных, что соответствует 6,3% трудоспособ­ного населения) и числом получателей пособий по безработице (2,6 млн). Подобной ситуации нет ни в одной западной стране, где само причисление гражданина к числу безработных вытекает из заполнения им заявки на пособие.

Во-вторых, рост безработицы в России в последние месяцы (а по статистике только в июле он составил 400 тыс. человек) не коррелирует с другими показателями рынка труда. Минимальное число работающих (70,03 млн человек) было зафиксировано в России в мае, а к июлю оно выросло почти на 200 тыс. человек - наряду, повторю, с ростом безработицы. Такого в большинстве развитых стран тоже никогда не случалось.

В-третьих, в России остается немыслимо большим количество людей, которые находятся как бы за пределами формального рынка труда. В 2013 году говорилось о 38 млн таких граждан, сейчас нижний коридор оценок сни­зился до 20 млн, но это тоже чрезвычайно много (для Америки такое положение означало бы нетрудоустроенность 56 млн человек, что просто невообразимо), и ситуация пока не меняется.

Все это означает, на мой взгляд, что безработица в России в ее нынешних официальных цифрах отражает прежде всего увеличение числа людей, которые лишились прежних возможностей заработка - как предпринимательс­кого, так и от работы в неформальном секторе. Это подтверждается как тем, что доходы от предпринимательства в России сократились до минимальных с 1990-х годов значений, так и тем, что в Москве, где существует масса возможностей заработать, рост безработицы оказался минимальным даже несмотря на повышенные в период пандемии пособия.

Я бы отметил, что безработица в России, как и многие проблемы нашей страны, имеет резко выраженный региональный характер. Сегодня следует ожидать, что ее последствия окажутся намного более значимыми не в главных экономических центрах, а в провинции, где удар по среднему и малому бизнесу оказался намного более серьезным, чем в столицах.

Именно это сей­час должно оказаться в фокусе внимания властей: если говорить о ситуации с безработицей в целом по России, она вовсе не выглядит катастрофической и есть все основания полагать, что нынешние максимумы таковыми и останутся - но для региональных руководителей вопросы занятости должны быть предметом первоочередного внимания".