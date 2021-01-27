"Много сказано про безумный темник пропагандистов о "вовлечении детей в политику". Даже дело уголовное теперь есть! Как обычно: сами придумали, сами поверили. Вроде, все понимают, что совершенно придуманная тема - но, с другой стороны, я вижу, что все равно реально настоящие, живые родители волнуются. И хочу сказать несколько слов", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook .

"1. Школьники видят, как их ровесников судят по делу "Нового величия". Как суды запрещают аниме. И, главное, видят, как у взрослых два плюс два все время равно то пяти, а то семнадцати.

Понимаете, сначала детям на уроках обществознания в восьмом классе рассказывают о том, что по Конституции у нас демократическое государство со свободной политической конкуренцией. А на уроках литературы проходят Пушкина, Достоевского и Толстого - великую литературу про свободу, про справедливость, про человеческое достоинство. А потом те же учителя тем же ртом на классных часах орут о том, как агент Госдепа Навальный в фотошопе клевещет на великого Путина, а в выходные - вбрасывают бюллетени на выборах. Дети видят этот парад лицемерия и воспринимают его очень остро. Дети менее циничны. Им проще оценивать факты и не быть конспирологами. У них честный и открытый взгляд на мир. Так что они как раз все оценивают вполне адекватно. Смотрят фильмы, читают расследования. Видят как на них отвечают Путин и Песков. Видят факты - какие дороги в их городах, какие больницы и школы. Умеют понять, когда им врут в лицо.

2. Дорогие родители. Я видел, что многие из вас искренне переживают и пишут в соцсетях о том, как их пугает политизация детей. Но вспомните нас в том самом возрасте. Разве не следили мы за драматическими моментами нашей истории в конце восьмидесятых и начале девяностых, разве могли быть равнодушными? Если ваши дети сейчас неравнодушны тоже - это же хорошо. Это значит, что вы молодцы и правильно их воспитали.

А если вдруг так вышло, что для вас стало сюрпризом, что ваш ребенок интересуется политикой и задает вопросы - то, наверное, это повод побольше с ним провести времени вместе и лучше узнать о его интересах, не так ли? Поощрить его за интерес к происходящему в стране вокруг него. За жажду справедливости. За готовность не воспринимать пропаганду за чистую монету. Это нормально, что дети неравнодушны к жизни общества; это было бы очень печально, если бы они были равнодушны.

3. Но что делать, когда подросток хочет пойти на митинг? Мне кажется, тут есть единственно возможное решение. Надо с ним поговорить и сказать откровенно: знаешь что, так получилось, что в нашей стране сейчас такая совершенно нормальная (и совершенно законная) вещь, как участие молодых людей в уличных шествиях, стала внезапно опасной. Так получилось, потому что власть захватили воры и убийцы, ненавидящие свой народ. Как-то так получилось, как-то так мы упустили этот момент, потеряли свою страну, пока зарабатывали деньги и строили карьеры...

Поэтому, дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу, и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска: в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя. Это будет честно и правильно".