"Как известно, на выборах в Великобритании в 1979 году консерваторы одержали убедительную победу над находившимися у власти лейбористами. Отрыв составил 7 процентных пунктов", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"При этом, согласно данным соцопроса, проведенного за 4 дня до голосования, личный рейтинг лидера лейбористов Каллагана был на 24 п.п. ВЫШЕ рейтинга вождя консерваторов Тэтчер. Личная популярность руководителя не спасла правящую партию от поражения, потому что избиратель решил, что содержание проводимой властями политики его больше не устраивает.

Вытащить "Единую Россию" в этом сезоне не получится даже за счет эксплуатации образа Путина. Тем более, что и образ потускнел. Строго говоря, его сейчас вообще лучше на пустяки не расходовать.

Одно дело, если избиратели прокатили "Единую Россию", и несколько другое - если они проделали это с возглавляющим партсписок президентом. Ему ведь еще до 2024 года сидеть.

Возможно, Путину имеет смысл рассматривать любого, кто предложит ему возглавить список "Единой России", как диверсанта, пытающегося побыстрее превратить его в лишенную популярного мандата "хромую утку".