"В начале, когда мы им еще верили, они забрали у нас власть, правду, идеализм, чувство безопасности, надежду на справедливость и нормальное будущее. Позже мы верить перестали, но им было уже все равно, ведь они успели получить заводы, газеты, пароходы, шахты, телеканалы, честные выборы и сменяемость власти", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"За годы, пока неверие сменилось сытой апатией они, пока мы дремали, подобрали под себя газ, лес, нефть, банки, землю, воду и небо.

Во время краткосрочного возмущения, пока мы толпились и спорили друг с другом, они умудрились стянуть у нас протест вместе с надеждой на возможность победы и верой в состоятельность наших лидеров.

Потом, в годы апатии голодной, поскольку все остальные блага были ими уже взяты, они начали шарить по нашим карманам в поисках сбереженных копеек и хлебных крошек. Не найдя там почти ничего, они от злости сломали мир с Украиной, крепкий рубль и испортили сыр. Взамен же бросили цепи и несколько скреп, чтобы выкладывать из них слово "жопа".

Ничего, чуть придя в себя, они снова придут. Ведь можно еще вытопить из-под кожи сало, соскрести скудную щетину, кожу пустить на барабаны, а мясо скормить цепным псам. А потом заберут за ненужностью цепи, скрепы и снесут их в черномет. Мы им будем уже не нужны и не важны.

Не нужны, не важны, не близки, не опасны, не теплы и не горячи. Мы им - никто. И останутся только гробовое молчание, солнечное сияние, вождей портреты, да наши скелеты".