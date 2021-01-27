""Честь должна быть спасена мгновенно", - пелось у Визбора. Ну да, если есть честь, то лучше, конечно, мгновенно. Но если вместо этой сомнительной материи ты завел себе пару десятилетий назад пословицу про "ссы в глаза" и много ОМОНа, то рефлексы исчезают", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook .

"Какое там мгновенно... Через неделю после пощечины, прозвеневшей на всю страну, в кадре появляется эта личность и с дежурной ухмылочкой произносит привычное "всевыврети".

Ау, дедушка! Что "врети"? Так вы опровергните хоть что-нибудь! Десятки финансовых документов и фактов, и повсюду отпечатки ваших пальцев... Но не будем требовать невозможного. Достаточно того, что - спустя неделю и десятки миллионов просмотров! - расследование Навального достало их так, что они были вынуждены спуститься в бункер, набраться духу и сказать: надо что-то делать, кормилец. Просто молчать в тряпочку не получается. Одним ОМОНом можем не справиться... Давайте, дедушка, проявим коллективный инстинкт самосохранения - и выйдем с опровержением!

Молодцы. И остановку автобусную за окно вклеили, и в бюджетное помещение дедушку вмонтировали, чтобы поближе к народу получилось... Не дремлют политтехнологии!

Что же до чести, то это продукт скоропортящийся, и из тухлятины в обратную сторону пути нет".