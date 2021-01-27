Владимир Путин выступил на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"

Пресс-служба Президента России

"Вот в голове не укладывается. Практически во всех публичных выступлениях Владимир Путин подчеркивает важность и, чуть ли не святость, института семьи в жизни россиян. В Америке, Европе семейные ценности деградируют, а у нас эта скрепа незыблема", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"И сегодня, выступая на Давосском форуме, он предостерег: "Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым ... с разрушением не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья..."

Интересно, кого он имеет в виду, говоря "мы дорожим этим"?

Практически вся верхушка российской власти, вся т.н. элита, либо сменила жен на более молодых, либо в разводе и перебивается любовницами. Ну, кроме, пожалуй, одной пары: Светлана Медведева не сменила мужа.

Так не говори "мы дорожим", скажи: "россияне в основной массе, за исключением меня и моего ближайшего окружения, берегут традиционные ценности и дорожат семьей".