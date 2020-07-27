"В Архангельской области партия "Яблоко" выдвинула кандидатом в губернаторы Олега Анатольевича Мандрыкина - предпринимателя, которого поддержала широкая гражданская коалиция "СТОП-ШИЕС", остановившая строительство московской помойки огромных размеров и сумевшая добиться отставки предшествующего, абсолютно антинародного, губернатора Архангельской области", - пишет депутат Псковской областной думы на своей странице в Facebook.

"Для регистрации на выборах губернатора кандидату, естественно, нужно пройти т. н. "муниципальный фильтр" (хотя "муниципальный фильтр" вещь сама по себе противоестественная и он должен быть отменен), т. е. собрать подписи муниципальных депутатов и глав муниципалитетов.

"Муниципальный фильтр" в Архангельской области составляет 189 подписей - это минимальная планка. Максимальная планка - 197 подписей. На утро вчерашнего дня, услышьте эту цифру, Олег Мандрыкин собрал 165 подписей муниципальных депутатов и ещё свыше 20 депутатов дали предварительное согласие и в ближайшие день-два должны поставить эти подписи.

У Олега Мандрыкина есть шанс сделать то, что не смог сделать до него ни один оппозиционный кандидат в губернаторы, не согласованный с администрацией президента, - выполнить общую статистическую норму муниципального фильтра. Никто до него не смог этого сделать. Олег Анатольевич рассказывал мне, как муниципальный депутат, которая не имела возможности подписаться никаким другим образом, кроме как прилететь к нотариусу на самолете, - прилетела специально в Архангельск и поставила подпись.

И в тот момент, когда власти Архангельской области, нынешний врио губернатора, назначенный понятно кем, поняли, что Олег Мандрыкин уже близко и может принять участие в выборах, и что если он выходит на выборы, то очень велики шансы, что он выиграет эти выборы, потому что все гражданское общество Архангельской области за этого человека, - они испугались.

Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цибульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина, вдумайтесь, такого не было нигде, и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции? То есть, повторю, человек испугался, испугался совершенно смертельно. Если Олег Мандрыкин выходит на выборы, то, совершенно очевидно, кандидат от "Единой России" не выиграет выборы губернатора Архангельской области. Выиграет выборы кандидат, выдвинутый "Яблоком" и коалицией "СТОП-ШИЕС".

Я очень сожалею, что федеральные СМИ совершенно выпустили эту тему из повестки дня, потому как на самом деле в Архангельской области продолжается мощнейшее общественное движение. Да, сейчас все вытеснил героический Хабаровск и все события в Хабаровске. Между тем в это же время, на другом конце нашей большой страны (расстояние между Хабаровском и Архангельском около 8,5 тыс. км), честный человек Олег Мандрыкин, который не запятнан никакими преступлениями, почти прошел муниципальный фильтр и находится в шаге от того, чтобы стать кандидатом в губернаторы.

Все, кто может сейчас интересоваться ситуацией в Архангельске, заходите в архангельские социальные сети - это обсуждается. Заходите в сети коалиции ШИЕСа - это обсуждается. Архангельские интернет-СМИ об этом пишут.

Я обращаюсь к федеральной прессе и федеральным журналистам: призываю вас обратить внимание на все то, что происходит в Архангельской области с выборами губернатора, подсветить кампанию Олега Анатольевича Мандрыкина, помочь ему пройти "муниципальный фильтр" таким общественным вниманием.

В наших общих силах вынудить власти допустить Олега Мандрыкина на выборы и тогда в Архангельской области будут настоящие конкурентные выборы губернатора с настоящим демократическим кандидатом".