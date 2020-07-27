"Дегтярева отловили на дороге. Ехал из Ванино, а навстречу автопробег в поддержку Фургала, куда деваться? Не кюветом же обходить. Вот и пообщались", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Дегтярев объяснил, что в Хабаровском крае 1 сентября начало учебного года и зима на подходе, проблем куча, а решать некому. "Вы подумайте - край обезглавлен. Моя задача как врио - все процессы наладить", - объяснил Дегтярев.

При этих словах он одернул пиджак и принял такой залихватский вид, что участникам автопробега стало ясно - с этим перцем не соскучишься. Сейчас начнет рассказывать, как Их Величество шага шагнуть без него не может.

Как только в каком регионе ситуация тяжелая, то сразу его зовет. - Ты Дегтярев, - скажет Владимир Владимирович, - единственная моя надежа, самый лучший мой кризис-менеджер, сколько уж регионов от разрухи спас! И попросит, съезди, мол, туда то и поправь положение...

Про 35 тыщ курьеров автомобилисты дослушивать не стали, сели по машинам и продолжили автопробег в поддержку Фургала".