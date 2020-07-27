"Я уже много раз говорила, что я юридическая зануда. Поэтому, когда несколько дней назад появилось сообщение о подаче хабаровским юристом Алексеем Ждановым административного иска в Верховный суд к Президенту России в связи с отстранением от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала, и о немедленном отказе Алексею в принятии его заявления к производству, занудство мое взыграло, и я решила проверить фактуру", - пишет профессор НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Елена Лукьянова в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Я никогда специально не занималась региональной властью, но это не помешало мне быстро составить алгоритм проверки и собрать материал. Итак, что мы имеем для анализа? Мы имеем один Федеральный Закон (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), Устав Хабаровского края, один региональный закон (О Правительстве Хабаровского края) и 8 указов Президента об отрешении от должности начиная с 2012 года губернаторов разных регионов в связи с утратой ими доверия. Почему начиная с 2012 года? Потому что именно в 2012 году пункт г) части 1 статьи 19 Закона "Об общих принципах...", на которую ссылаются указы, был уточнен закрытым перечнем оснований утраты президентского доверия. До этого понятие "доверия президента" было предметом его субъективного усмотрения.

Что же это за перечень? В него входят четыре основания:

1) ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

2) выявление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов как правонарушений;

3) установление в отношении высшего должностного лица субъекта федерации фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, за пределами России;

4) владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на данную должность.

То есть, как уже говорилось, перечень закрытый и никакие другие основания не могут быть причиной недоверия Президента к губернатору. В том числе возбуждение уголовного дела или следственные действия. Другой вопрос, что в законе есть самостоятельное и не зависящее от президентской активности основание досрочного прекращения губернаторских полномочий - вступление в силу обвинительного приговора суда (п. "ж" ч. 1 статьи 19). Поэтому хабаровский юрист Алексей Жданов сформулировал свой иск верно - по закону отрешение Сергея Фургала от должности по основанию утраты доверия невозможно. Ведь Фургал не был уличен в коррупции, не был замешан в конфликте интересов, у него не нашли счетов и вкладов в иностранных банках и признаков ненадлежащего исполнения его обязанностей. И в региональных актах все так же. Кроме Президента решение о недоверии губернатору может вынести только Законодательная Дума Хабаровского края. Но такого решения, как мы знаем не было.

Теперь о других указах в отношении губернаторов, утративших доверие Президента. Кроме Фургала таких семь. Это: Василий Юрченко, Новосибирская область (Указ от 17 марта 2014 года N 145); Николай Денин, возглавлявший Брянскую область с 2004 по 2014 год (Указ от 9 сентября 2014 года N 614); Александр Хорошавин, Сахалинская область (Указ от 25 марта 2015 года N 162); Вячеслав Гайзер, Республика Коми (Указ от 30 сентября 2015 года N 495); Никита Белых, Кировская область (Указ от 28 июля 2016 года N 377); Александр Соловьев, Удмуртия (Указ от 4 апреля 2017 года N 142) и Михаил Игнатьев, Чувашия (Указ от 29 января 2020 года N 68).

В отношении всех этих губернаторов кроме Михаила Игнатьева были возбуждены уголовные дела по экономическим или должностным статьям. То есть вполне возможно, что на момент издания указов Президент действительно располагал некими "фактами" коррупции увольняемых губернаторов или неурегулированием конфликта интересов. Хотя, никто из осужденных губернаторов, не признал своей вины в полном объеме, и в ряде случаев она не была доказана. Например, по одному из эпизодов в отношении Василия Юрченко следствие длилось 29 месяцев и производство по делу было прекращено. Более того, за незаконное уголовное преследование, Железнодорожный районный суд Новосибирска постановил выплатить ему более 212 тыс. рублей компенсации.

Еще одна своеобразная деталь - все, отстраненные по основанию недоверия губернаторы, были либо избранными, либо представленными региональным представительным органам Дмитрием Медведевым.

Михаил Игнатьев был отстранен от должности после двух подряд публичных скандалов в течение января 2020 года. Сначала он призвал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власть. А спустя всего несколько дней Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины во время участия в смотре аварийно-спасательной техники. То есть его кейс также не попадает под пункт "г" части 1 статьи 19 Закона. Вполне закономерно, что Игнатьев оспорил основание своего отстранения. 20 мая 2020 года он подал в Верховный суд административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращении его полномочий. Самое интересное, что суд этот иск принял к производству по существу основных требований, отказав только в части требования прав на дополнительные соцгарантии. И не только принял, но назначил заседание на 30 июня и направил копию иска Президенту, постановив привлечь его к участию в деле в качестве административного ответчика. К сожалению, экс-губернатор Игнатьев не дожил до заседания суда. Он скончался в Больнице Петербурга от сердечной недостаточности, вызванной COVID-19.

Это еще раз подтверждает, что хабаровский юрист Алексей Жданов, обратившийся в Верховный суд с административным иском об оспаривании Указа Президента о досрочном прекращении полномочий губернатора Сергея Фургала по основанию утраты доверия, был прав. А вот Верховный Суд, отказавший Жданову в признании его административным истцом, наоборот, не прав.

Суд ответил Жданову, что административное исковое заявление не может быть принято к производству, поскольку из него не следует, что оспариваемым правовым актом нарушаются или иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы истца. Но на самом деле таким истцом мог стать любой избиратель Хабаровского края. Потому что активное избирательное право после того, как оно было реализовано, трансформируется в право на народное представительство. И это право длящееся, прекращающееся только в момент окончания полномочий органа, сформированного путем выборов. И это право сегодня нарушено в отношении всех избирателей края".